Známy moderátor sa pochválil veľkým úspechom: Začína sa preňho nová životná etapa!

BRATISLAVA - Má za sebou dôležitý životný míľnik. Známy moderátor Ivan Binďo Binďas sa na sociálnej sieti pochválil úspechom, na ktorom pracoval celé tri roky. A hoci jednu kapitolu uzavrel, ďalšia ho čaká už čoskoro.
Ivan Binďo Binďas má dôvod na radosť. Známy moderátor, ktorý sa pred siedmimi rokmi oženil a v decembri 2020 sa stal otcom synčeka Branka, sa na svojom profile na sociálnej sieti pochválil významným životným úspechom. Po troch rokoch úspešne ukončil štúdium v Českej republike a domov si odniesol vysokoškolský diplom. Tým sa však jeho cesta za vzdelaním nekončí.
„Tri roky za mnou, Czech Republic, diplom v rukách, ďalšie 2 roky predo mnou, ale tentokrát Univerzita Mateja Bela v BB. Ďakujem všetkým a hlavne mojej...,“ napísal Binďo k fotografii, na ktorej hrdo pózuje s diplomom. Moderátor zároveň prezradil, že už o pár týždňov ho čaká ďalšia výzva. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia bude pokračovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde plánuje stráviť najbližšie dva roky.
Je zrejmé, že popri pracovných povinnostiach nezanedbáva ani osobný rozvoj. Získanie diplomu je pre Ivana odmenou za tri roky úsilia a zároveň motiváciou pokračovať v ďalšom štúdiu.
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