Ex hviezda Markízy otvára ľuďom oči: Chcete si kúpiť byt v Dubaji? Nerobte to! Toto je dôvod

DUBAJ - Dubaj je pre mnohých splneným snom a symbolom výhodnej investície. Bývalý tanečník šou Let’s Dance a expolitik Erik Ňarjaš však tvrdí presný opak.
Dubaj je pre mnohých Slovákov symbolom luxusu, vysokých výnosov z prenájmu a bezpečnej investície. Sociálne siete sú plné videí realitných maklérov, ktorí lákajú na kúpu apartmánov v prestížnych lokalitách. Bývalý tanečník šou Let’s Dance a niekdajší politik Erik Ňarjaš však tvrdí, že realita je úplne iná. Podľa jeho vlastných skúseností ide o jednu z najhorších investícií, aké urobil. Erik Ňarjaš sa rozhodol verejne reagovať na videá propagujúce investovanie do nehnuteľností v Dubaji.
V komentári pod jedným z príspevkov opísal vlastnú skúsenosť a upozornil ľudí, aby sa nenechali zlákať pozlátkom. „Prosím, stop namotávačiek bežných ľudí na Dubaj. V Dubaji mám tri byty v top lokalitách na Marine, v Downtown aj Bay Square a je to moja najhoršia investícia," priznal. Podľa jeho slov je problémov hneď niekoľko. Tvrdí, že ceny bytov aj výška nájomného postupne klesajú, zatiaľ čo náklady na vlastníctvo nehnuteľností rastú.
„Po prvé, ceny bytov aj nájomného klesajú. Po druhé, service charges sa brutálne zvyšujú. Po tretie, vymožiteľnosť sporov, keď nevieš arabsky, je nulová.” Ako ďalší dôvod spomenul aj nové daňové zaťaženie pre firmy, ktoré podľa neho spôsobilo odchod viacerých spoločností: „Firmy tiež odchádzajú kvôli novej 9-percentnej dani. O tom, že je tam horúco na nevydržanie a príroda žiadna, ani netreba hovoriť.”
Na záver pridal ešte oveľa ostrejšie hodnotenie: „Dubaj je čisté fake mesto a už dávno po zenite. Investície do Dubaja sú momentálne za mňa úplne od veci. Chápem agentov, ktorí chcú predať všetko, čo leží, ale nie je správne motať ľudí na niečo, čo je podľa mňa blud.”
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