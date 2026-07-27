Legendárna moderátorka Crn crn: Tá sa ale nezdá! Takto to s Mekym rozbalili pred 33. rokmi

BRATISLAVA – Návrat do minulosti! Televízny archív ukrýva poriadne poklady a jeden z nich teraz vytiahol na svetlo sveta. Mladá moderátorka, ktorá dnes patrí medzi najznámejšie tváre slovenských obrazoviek, sa pred rokmi postavila pred kamery po boku legendárneho Mekyho Žbirku. A neostalo iba pri rozhovore – spoločne to rozbalili aj pri speve.
Písal sa rok 1993 a vtedajšia relácia Crn-Crn prinášala divákom stretnutia so známymi osobnosťami, hudbu aj zábavu. Jedným z hostí bol aj Meky Žbirka, ktorý už v tom čase patril medzi najväčšie hviezdy slovenskej hudobnej scény.
Po jeho boku však nestála skúsená televízna hviezda, ale mladé dievča, ktoré malo svoju veľkú kariéru ešte len pred sebou. Blondínka s úsmevom a prirodzeným šarmom sa nezľakla ani mikrofónu a s hudobnou legendou si zaspievala priamo pred televíznymi kamerami.
Reč je o Kvetke Horváthovej (v tom čase Kmotríkovej), ktorá mala vtedy iba 17 rokov. Dnes si ju diváci spájajú najmä s moderátorskou prácou, no archívne zábery ukazujú, že pred rokmi sa nebála ani speváckej výzvy.
Ani Meky Žbirka nebol v tom čase takou legendou, akou sa stal neskôr. Dnes poznajú jeho piesne celé generácie fanúšikov a jeho typický pokojný prejav a charizma fungovali pred televíznymi kamerami už vtedy.
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