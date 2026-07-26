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Bývalá misska Šebestová rozpálila pláž: FOTO V miniatúrnych plavkách ledva zakryla svoje vnady!

Magdaléna Šebestová Zobraziť galériu (25)
Magdaléna Šebestová (Zdroj: JZ)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Bývalá riaditeľka súťaže krásy Magdaléna Šebestová si užíva letnú dovolenku pri mori. Fanúšikov potešila záberom v odvážnych zelených bikinách, ktoré zvýraznili jej štíhlu postavu a zakryli len to najnutnejšie. Veď podúďte sami!

Magdaléna Šebestová opäť dokázala, že patrí medzi najštýlovejšie Slovenky. Bývalá miss si užíva letnú dovolenku pri mori, odkiaľ pravidelne zdieľa zábery. Tentoraz zaujala fotografiou v zelených bikinách, ktoré zvýraznili jej vyšportovanú postavu. Minimalistický strih plaviek navyše zakryl len to najnutnejšie, a tak sa pod príspevkom okamžite začali kopiť obdivné reakcie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šebestová je známa tým, že sa udržiava vo výbornej forme. Aj tentoraz predviedla ploché bruško, štíhle nohy a prirodzený vzhľad bez výrazného líčenia. Fotografiu doplnila jednoduchým odkazom: „Forever a fun of this!“ a pridala zelené srdce. V preklade to znamená - navždy budem fanúšičkou tohto. Zdá sa, že bývalá kráľovná krásy si oddych pri mori naplno užíva a fanúšikom opäť pripomenula, prečo patrí medzi najobdivovanejšie Slovenky.

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Viac o téme: PlavkySexicaMagdalene Šebestová
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