Slovenská Miss (42) posiela pozdrav z dovolenky: FOTO v bikinách... To je ale SEXI postavička!

BAHRAJN - Aj po štyridsiatke vyzerá fantasticky! Bývalá Slovenská Miss Magdaléna Šebestová si užíva exotickú dovolenku v Bahrajne, kam vycestovala spolu so svojou dcérou. Fanúšikov potešila zábermi v bikinách.
Magdaléna Šebestová opäť dokázala, že krása nepozná vek. Miss Slovensko 2006, si momentálne užíva zaslúžený oddych v exotickom Bahrajne. Fanúšikom poslala horúci pozdrav priamo z pláže, na ktorej zapózovala v bikinách. Zábermi vyrazila dych nejednému sledovateľovi. Sympatická brunetka vyzerá fantasticky a jej štíhla postava je dôkazom, že sa o seba dlhodobo stará.
Slnečné lúče, tyrkysové more a piesková pláž vytvorili dokonalú kulisu, v ktorej Magdaléna doslova žiari. Zaujímavosťou je, že nejde o žiadnu „dámsku jazdu“ ani romantický únik vo dvojici. Do Bahrajnu totiž odcestovala spolu so svojou dcérou, s ktorou trávi spoločný čas. Jedno je isté – Magdaléna Šebestová je dôkazom, že aj po štyridsiatke sa dá vyzerať jednoducho úžasne. FOTO nájdete v galérii.
