Známy šperkár triumfoval: Fú, v akom tričku prišiel na výstavu a... toto prezradil o farbách smútku!

BRATISLAVA - Šperkár Tomáš Stríž si na otvorení výstavy Van Gogha uctil holandského maliara špeciálnym tričkom s jeho podobizňou a obrazom. Štyridsiatnik prezradil, že miluje umenie a jeho obľúbené farby sú práve modrá so žltou.
Vstúpiť do Hviezdnej noci, prejsť sa popri Slnečniciach či ocitnúť sa na legendárnej Kaviarenskej terase v noci. To, čo bolo doteraz možné len v najznámejších svetových metropolách, môžu zažiť aj návštevníci v Bratislave. A to na jedinečnej imerzívnej výstave VINCENT VAN GOGH, ktorá návštevníkov nepozýva pozerať sa na obrazy, ale vstúpiť priamo do nich. Prvými návštevníkmi boli desiatky známych hostí, medzi ktorými nechýbal ani Tomáš Stríž. Kým iní dodržali stanovený modro-žltý dress code, on ho povýšil na ešte vyššiu úroveň. Na tričku mal nielen podobzeň maliara, ale na chrbte aj jeho obraz Hviezdna noc. „Chcel som si ho uctiť, ja mám veľmi rád umenie,“ priznal šperkár, ktorý len nedávno oslávil štyridsiatku.
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Farbami však hýri hlavne leto a nás zaujímalo, aká bude Tomášova dovolenka. „Z tepla do tela, to ja vôbec nie, radšej v jesennom alebo zimnom období,“ priznal s tým, že práve v chladných mesiacoch rád utečie do príjemného tepla. „Dovolenky skôr v zime a hlavne Miami,“ prezradil Tomáš a pridal aj informáciu, s ktorou známou moderátorkou tam plánuje tráviť jesenný november. A nebude to len týždeň v Miami, ale aj plavba loďou... Wau!