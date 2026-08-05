Taraba odštartoval veľkú investíciu: Podhájska sa dočká novej kanalizácie za tri milióny

Jedna z najnavštevovanejších obcí na Slovensku, preslávená termálnou vodou, začala budovať kanalizáciu. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poklepal v obci Podhájska v okrese Nové Zámky základný kameň investície a zdôraznil, že envirorezort dnes investuje každé jedno euro do reálnych a zmysluplných vodárenských projektov.
„Predošlé vedenia ministerstva sa tu hrali na ochranu prírody, ale dopustili prepadnutie 430 miliónov eur z eurofondov, ktoré mohli byť využité práve do budovania základnej vodárenskej infraštruktúry. Ja hanbou, že v 21. storočí obec na Slovensku, ktorá je preslávená najmä svojou silne mineralizovanou termálnou vodou a ktorá sa svojím zložením podobá vode z Mŕtveho mora, nemá vybudovanú kanalizáciu. Som rád, že dnešným dňom sa to mení a začíname s výstavbou vyše 4,5 kilometra kanalizačného potrubia, vďaka čomu sa v prvej fáze pripojí na kanalizačnú sieť takmer 500 obyvateľov obce a vybuduje sa 119 domových prípojok,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo obec Podhájska ktorá splnila všetky zákonné požiadavky. Pre starostu obce Jozefa Krajmera je dôležité, že nová kanalizácia prispeje k rozvoju obce, zvýši jej atraktivitu pre turistov aj investorov, čo podporí ďalší rozvoj regiónu, ktorý je významným centrom termálneho turizmu. „Dnes sa situácia so splaškovými vodami v obci rieši vývozom z individuálnych žúmp na obecnú čistiareň odpadových vôd. Vďaka realizácii projektu bude odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd bezpečnejšie. Rovnako sa zlepší kvalita života našich obyvateľov, ktorí už viac nebudú odkázaní na septiky či žumpy, ktoré sú častokrát v zlom technickom stave,“ dodal starosta Podhájskej Krajmer.
Súčasťou projektu je aj výsadba zelene v obci. Projekt by mal byť hotový do konca októbra 2028. Súčasný projekt samosprávy vyrieši odkanalizovanie pre približne polovicu obyvateľov obce. Starosta chce na dobudovanie kanalizačnej infraštruktúry využiť výhodný úver z Environmentálneho fondu.