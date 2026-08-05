Opitý traktorista ignoroval svetelnú signalizáciu: Autentické VIDEO zachytáva sekundy od katastrofy

CZARLIN – Nebezpečný hazard so životmi! Poľské železnice zverejnili šokujúce zábery z bezpečnostnej kamery na železničnom priecestí v obci Czarlin. Opitý vodič traktora tam úplne ignoroval blikajúcu červenú signalizáciu, vošiel na koľaje a priamo do jeho prívesu v plnej rýchlosti narazil prichádzajúci vlak. Vo vozňoch sa pritom viezlo až 500 ľudí.
K dramatickej zrážke došlo v pondelok 3. augusta na železničnej trati medzi obcami Subkowy a Górki. Vodič poľnohospodárskeho traktora ťahal za sebou masívny príves naložený obrovskými balíkmi slamy. Namiesto toho, aby pred priecestím bezpečne zastavil, urobil niekoľko nebezpečných chýb - sedel za volantom pod vplyvom alkoholu, úplne ignoroval jasne blikajúce červené svetlo a namieril si to priamo do koľajiska, kde namiesto rýchleho prejazdu zostal s prívesom stáť.
Prichádzajúci vlak už pre krátku vzdialenosť nedokázal zabrániť zrážke a v plnej rýchlosti narazil do prívesu so slamou. Trosky a balíky slamy sa v sekunde rozleteli po celom okolí. „Traktorista vystavil priamemu ohrozeniu života 500 cestujúcich, posádku vlaku aj ostatných účastníkov premávky," uviedli poľské železnice vo svojom stanovisku.
Železnice opätovne zdôrazňujú, že pred každým železničným priecestím je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Ak na signalizácii svieti červená alebo pred koľajami stojí značka STOP, vodič je povinný okamžite a bezpodmienečne zastaviť vozidlo. Incident sa vďaka obrovskému šťastiu neskončil masívnou tragédiou.