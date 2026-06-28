Krainová zúri: Kritiku znesiem, ale toto neodpustím! Nechutný útok ju donútil reagovať... Zničím ťa

PRAHA - Simona Krainová (53) zúri! Verejné urážanie a šikanovanie modelka neodpúšťa. Najmä ak sa netýka jej, ale jej detí. Nechutný útok ju donútil reagovať, dokonca zvažuje právne kroky voči pani, ktorá sa pustila do jej syna.
Simona Krainová je po mnohých rokoch v modelingu a na očiach verejnosti zvyknutá na hejty i neprajníkov. Keď však ide o jej synov, tasí meč a ide do boja! A seká hlava-nehlava. „Nechcela som to nikdy robiť.. ale moja trpezlivosť práve pretiekla. Myslím si, že šírenie negatívnej energie nikomu nič dobré neprinesie. Ale možno už nastal čas prestať tváriť sa, že to neexistuje‼️‼️‼️“ zvýraznila svoju zlosť niekoľkými výkričníkmi.
„Dnes začnem jedným prípadom, ktorý ma prekvapil najviac. Žena, ktorá pracuje s deťmi. PANI UČITEĽKA‼️‼️. Na svojom profile zdieľa krásne odkazy od svojich žiakov a buduje obraz láskavého človeka. Napriek tomu napísala komentár na adresu môjho syna, ktorý jej nikdy nič neurobil, že bol natoľko odporný, že ho odmietam zverejniť. Nie preto, že by som sa bála. Ale preto, že moje deti si nezaslúžia, aby sa podobné slová šírili ďalej.“
Na sociálnych sieťach zverejnila identitu dotyčnej ženy a pokračuje slovami: „Kritiku znesiem. Čo ale nikdy nebudem tolerovať, sú útoky na deti. Keď človek, ktorý pracuje s deťmi, dokáže verejne napísať komentár, za ktorý by sa väčšina slušných ľudí hanbila, považujem to za úplne neprijateľné. Takéto konanie podľa mňa vyvoláva vážne otázky o tom, či je vhodná pre prácu s deťmi. Nechcem tu nikoho lynčovať. Ale je čas, aby anonymita na sociálnych sieťach skončila!! Ak má niekto odvahu verejne urážať, ponižovať a šikanovať cudzie deti, mal by niesť zodpovednosť za svoje slová,“ hnevá sa Krainová.
Modelka dokonca zvažuje právne kroky. „Všetky komentáre mám uložené. S menami, profilmi aj screenshoty. A tam, kde bude prekročená hranica zákona, budem všetko riešiť právnou cestou… útoky na deti nie sú názor. Sú to útoky na deti‼️‼️‼️“ rozčuľuje sa.
„Možno je čas prestať chrániť tých, ktorí sa schovávajú za klávesnicu, a začať chrániť tých, ktorí sú ich terčom. A ak niekto zastáva profesiu, v ktorej vychováva alebo vzdeláva deti, mal by podľa mňa byť jeho štandard správania ešte vyšší ako u ostatných. Pretože spôsob, akým hovorí o cudzích deťoch, niečo vypovedá o jeho charaktere. A ponižovanie a nenávisť voči deťom nie sú názorom. Sú to hranice, ktoré by civilizovaná spoločnosť nemala tolerovať. Toto je obyčajná ľudská špina. Poďme prestať ospravedlňovať dospelých za správanie, za ktoré by sa hanbili aj deti. JA mlčať odmietam 😡“, uverejenila svoje rozhorčenie na sociálnej sieti a jej status neostal bez odozvy. Ľudia začali reagovať v komentároch a Simona pridala ďalší status.
„Tak toto je neuveriteľné. Pred chvíľou som uverejnila príspevok na instagrame a samozrejme zdieľam aj na facebooku, kde som túto pani už dávno zablokovala. A vďaka vám som sa dozvedela, že si po mojom príspevku rýchlo zmenila profilovku a vymazala všetky dôkazy o tom, odkiaľ pochádza a na akej škole učí!! ️!! ️!! ️!!,“ uvádza Simona na sieťach. „Ale ver mi, Karolino, ani ten pohár vína, ktorý teraz držíš v ruke, ani flaška, ani dve ti nepomôžu zbaviť sa tvojej zhnitej duše a neférového konania. Nezakryješ to a neschováš sa predtým nikdy. A predo mnou už vôbec neutečieš, pretože ja to fakt viem,“ prská síru Simona so slovami, že meniť fotku či mazať príspevky je už zbytočné. Karma si ju tak či tak nájde...
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