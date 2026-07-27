Mal zákaz šoférovania, no aj tak havaroval: Potom ešte aj odmietol fúkať

OLEJNIKOV - Polícia na východnom Slovensku obvinila 30-ročného muža z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Iinformovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Muž mal nehodu napriek zákazu šoférovania, navyše odmietol dychovú skúšku.
Muž viedol osobné vozidlo na ceste medzi obcami Olejníkov a Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov, dostal šmyk, prešiel do protismeru a zišiel do priekopy.
Počas nehody poškodil reflexný stĺpik a narazil do betónovej rúry. Pri udalosti sa nikto nezranil. Vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške. „Lustráciou bolo zistené, že zákaz činnosti má uložený až do augusta 2028,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.