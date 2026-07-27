V Kežmarku narazila do zaparkovanej dodávky: Polícia obvinila opitú vodičku

Ilustračné foto
KEŽMAROK - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 28-ročnú Kežmarčanku, ktorá havarovala pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že žena nedávno viedla osobné vozidlo po ulici Priekopa v Kežmarku a narazila do zaparkovanej dodávky.
„Vodička bola policajnou hliadkou podrobená kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer dve promile. Vznikla škoda na vozidlách vo výške približne 14.000 eur a na obrubníkoch vo výške ďalších zhruba 200 eur,“ uviedla Ligdayová.
Potvrdila, že 28-ročnú ženu obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.