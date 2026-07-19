Roky bojovala s kilami, na istý čas sekla so životom na Slovensku: Spoznávate dievčatko na fotke?

BRATISLAVA - Známa slovenská moderátorka, herečka, spisovateľka a publicistka. Verejnosť si ju spája najmä s účinkovaním v televíznych projektoch a s jej úprimným prístupom k témam sebalásky a body positivity.
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a dlhé roky pracovala ako redaktorka a šéfredaktorka. Preslávila sa najmä v televízii JOJ v úlohách ráznych obhajkýň či sudkýň, pôsobila tiež ako moderátorka talkshow Supermama. Je autorkou viacerých knižných titulov zameraných na partnerské vzťahy a životné príbehy žien. Medzi jej známe knihy patria Tučibomba či Osudová žena.
Za manžela Jozefa sa vydala v roku 1992. Sú spolu už viac ako tri desaťročia a označuje ho za svoju najväčšiu oporu, verného priateľa a najbližšieho človeka, ktorý ju podporuje vo všetkých jej profesijných i osobných rozhodnutiach.
Spoločne vychovali syna Mateja. V októbri 2025 sa hrdá mamička na sociálnych sieťach pochválila veľkou novinkou – jej syn sa oženil s partnerkou Miškou v New Yorku. Svadbu prežívala veľmi emotívne a verejne vyjadrila hrdosť na to, aký mladý muž z jej syna vyrástol.
V roku 2025 urobila zásadné rozhodnutie a odišla žiť do Tuniska. Ako sama priznala, išlo o formu osobného reštartu a "detoxu" od situácie na Slovensku, kde sa už v tom čase necítila komfortne.
Dlhé roky bojovala s kilami navyše a otvorene propagovala myšlienku body positivity. V poslednom období však prešla výraznou vizuálnou premenou a rapídne schudla, pričom na sociálnych sieťach úprimne zdieľa fotografie "pred a po" a reaguje na zvedavé otázky či kritiku okolia.