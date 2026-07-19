Český fotograf vyfotil na oblohe nevídaný úkaz! FOTO Nad búrkou sa objavili červené svetelné blesky

SEČ - Astronóm Petr Horálek vyfotil v noci na dnes v Proseči pri Seči na Chrudimsku na oblohe červenej škriatky, nadoblačné výboje, ktoré sa výnimočne objavujú pri búrke. Boli nad silnou búrkou, ktorá v tom čase prechádzala z Ostravska na východ, uviedol Horálek.
Ide o zvláštny typ blesku, ktorý nevzniká pod búrkou, ale vysoko nad ňou. Objavuje sa vo výške približne 50 až 95 kilometrov nad zemou, teda oveľa vyššie ako bežné blesky. Vzniká ako reakcia na veľmi silný blesk v búrkovom mraku. Jeho červená farba je spôsobená tým, že veľké množstvo energie na krátku chvíľu rozsvietimolekuly dusíka v horných vrstvách atmosféry.
,,Celý jav trvá zhruba stotinu sekundy a objavuje sa nad naozaj silnými búrkami. Ako tá, ktorá včera prechádzala nad Ostravskom a o niekoľko hodín skôr donútila usporiadateľa známeho festivalu Colours of Ostrava prerušiť program," povedal Horálek.
Snímka astronóm urobila v Proseči, miestnej časti mesta Seč, čo je zhruba 240 kilometrov ďaleko od jadra búrky. Jav bolo možné pozorovať približne hodinu pred polnocou. ,,Bol dokonca, aj napriek svojej prchavosti, pozorovateľný očami, aj keď len bez farieb, na ktoré oči v noci sú veľmi málo citlivé. Vyzeral ako biely záblesk obláčika dymu. Na snímke je samozrejme jav oveľa krajší, plný zložitých štruktúr a s typickou načervenalou farbou," povedal Horálek.
Horálek je český astronóm, fotograf a popularizátor astronómie, ktorý sa špecializuje na fotografovanie vzácnych nebeských úkazov. Je prvým českým fotoveľvyslancom Európskeho južného observatória a jeho snímky boli opakovane ocenené ako Astronomická snímka dňa NASA. Okrem fotografovania sa venuje tiež prednáškam, písaniu kníh a približovaniu krás vesmíru širokej verejnosti.