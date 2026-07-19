Andrea šla na vytúženú dovolenku k moru, TRPKÉ sklamanie po príchode: Nedá sa tam kúpať, sťažuje sa!

KOS - Češka s rodinou odcestovala prvýkrát na grécky ostrov, no jej predstava ideálnej dovolenky sa rýchlo rozplynula. Tvrdí, že more je momentálne tak rozbúrené, že sa v ňom nedá bezpečne kúpať. Podobné podmienky vraj hlásia aj ďalšie ostrovy v Grécku. Skúsení cestovatelia jej preto odporučili miesta, kde býva voda pokojnejšia.
Nepríjemnú skúsenosť zverejnila Češka v skupine na sociálnej sieti, ktorá prináša odporúčania pre milovníkov dovoleniek v Grécku. "Pozdravujeme z gréckeho ostrova Kos, ktorý je našou prvou gréckou destináciou. Musím povedať, že sme dosť sklamaní, pretože sú tu také veľké vlny, že sa takmer nedá kúpať," opisuje dovolenkárka Andrea.
Podľa jej slov majú vlny takú silu, že je to skôr pre veľmi skúsených plavcov. "A aj tí idú do vody na vlastné riziko," pokračuje s tým, že by ocenila tipy na miesta, kde sú pekné piesočné pláže bez vĺn, alebo naopak rady, kam radšej necestovať, ak sa vlnám chcete vyhnúť. "Tu v oblasti Mastichari na severe ostrova je to v júli a auguste naozaj veterné, čo som si, žiaľ, nezistila vopred. Myslím si, že tieto informácie môžu pomôcť ďalším cestovateľom, ktorí ešte hľadajú vhodné miesto," dodáva.
Niektorí boli taktiež nepríjemne prekvapení, pre iných je to obľúbená destinácia
Mnohí majú podobné skúsenosti a taktiež ostali zaskočení. „Aj my sme boli z Kosu sklamaní. Pre našu rodinu je to najhorší ostrov,“ uviedla ďalšia Češka. Iná opisuje, že podobné vlny boli aj koncom júna, keď tam bola na dovolenke a tak sa museli celý pobyt kúpať len v bazéne.
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Viacerí v tom ale problém nevidia. "Na Kos chodíme už roky a máme ho radi, hoci je to vždy trochu lotéria, čo sa týka vetra. Nikdy sme však neboli sklamaní. Keď sa more nedá využiť, náhradným programom je auto a potulky po ostrove," napísal František. Pani Věra zase na Kos chodí už pätnásť rokov. "Požičiame si auto a vždy si zájdeme na pokojnejšiu pláž. Kefalos je celkovo tichší. Nám sa páči túlať sa po Kose, takže máme pláže vyskúšané – každá má niečo do seba," odporúča. Viacerí tiež zdôraznili, že práve kvôli vlnám chodia k moru a takéto miesta vyhľadávajú.
Podľa dovolenkárov je vraj podobná situácia aj na ďalších gréckych ostrovoch. Najčastejšie sa spomínali Rhodos a Kréta, v komentároch sa objavil dokonca aj Samos. Mnohí však tvrdia, že juh Kosu je na tom výrazne lepšie a more je tam pokojnejšie. "Väčšinou platí pravidlo, že keď na severe fúka, na juhu za horami nie. Aj ja som často odchádzala z „fučáku“ preč. Odporúčam pláž Magic Beach a Paradiso, ale je tam veľmi zlá cesta – napriek tomu to stojí za to," radí Adéla. Dovolenkári zároveň pripomenuli, že všetky informácie o destináciách sa dajú vopred zistiť cez internet.