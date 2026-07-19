Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY! Silný vietor pácha škody, mestom na Považí sa prehnala VETERNÁ SMRŠŤ

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Intenzívny studený front s búrkami naplno zasiahol Slovensko. Priniesol nárazy vetra presahujúce 20 m/s, výrazné ochladenie a prvé škody.
Silný vietor pácha škody
Nárazy vetra presiahli na viacerých miestach 20 m/s, čo je rýchlosť, pri ktorej už dochádza k vyvracaniu stromov, poškodeniu striech či drobným materiálnym škodám, približuje portál iMeteo.sk. V zasiahnutých oblastiach zasahujú hasiči.
Najsilnejší vietor hlásila Nitra, kde namerali až 22,3 m/s, teda vyše 80 km/h. Podobné hodnoty sa môžu objaviť aj v ďalších regiónoch, najmä pri prechode búrkových jadier. V Čadci taktiež vietor lámal stromy, v Orlovom strhol fóliovník.
Veterná smršť v Považskej Bystrici
Považskou Bystricou sa v nedeľu popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. „Prosíme obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní, vyhýbali sa poškodeným stromom a dávali si pozor pri pohybe aj jazde mestom,“ odporučila.
Radnica neskôr na sociálnej doplnila, že po silnom vetre eviduje vyvrátené a polámané stromy na viacerých miestach v meste. Obyvateľov vyzvala, aby spadnutý alebo nebezpečne poškodený strom nahlásili mestskej polícii. „Tá situáciu už teraz koordinuje s dobrovoľnými hasičmi, aby boli následky búrky čo najskôr odstránené a predišlo sa ďalším škodám či ohrozeniu života a zdravia,“ doplnila.
V Milochove spadol strom priamo na cestu smerom na Považskú Bystricu, čo okamžite skomplikovalo dopravu. Na mieste zasahujú hasiči.
Citeľné ochladenie
Zatiaľ čo severozápad už zažíva citeľné ochladenie, na juhu a východe ešte panujú tropické teploty — v Mužli namerali popoludní +31,9 °C. Ochladenie však postupuje ďalej na juh a východ, kde sa očakávajú ďalšie búrky aj škody.