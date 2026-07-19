Chystáte sa so psom na kúpalisko? Toto pravidlo vás môže nepríjemne prekvapiť

BRATISLAVA - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto upozorňuje, že prevádzkovateľ prírodného kúpaliska s organizovanou rekreáciou a umelého kúpaliska je povinný vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom. Úrad o tom informuje na sociálnej sieti.
Táto povinnosť je obsiahnutá aj v prevádzkovom poriadku kúpaliska, ktorý každoročne schvaľuje hygienik v rámci povolenia prevádzky kúpaliska na kúpaciu sezónu. Pri prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou sa táto povinnosť vzťahuje len na časť, ktorá je oficiálne vyhradená na kúpanie - kúpacia zóna. V ostatných odľahlých častiach prírodného jazera s organizovanou rekreáciou, ako aj iných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, nie je pobyt zvierat legislatívne obmedzený - upravený.
Pri umelých kúpaliskách platí zákaz vstupu zvierat bez výnimky. Vstup zvieraťa do areálu prírodného kúpaliska s organizovanou rekreáciou - ktoré má prevádzkovateľa a umelého kúpaliska je upravený v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.