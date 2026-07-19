PÁTRACIA AKCIA na vodnej nádrži: Muž si šiel zaplávať, na breh sa už nevrátil! Najhoršia SPRÁVA

LUČENEC - Na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese pátrali po 67-ročnom mužovi. Bol si zaplávať, na breh sa už však nevrátil. Banskobystrická krajská polícia o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti.
Aktualizované 15:40 Telo 67-ročného muža, po ktorom pátrali na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese, našli v nedeľu popoludní na dne priehrady potápači z poriečneho oddelenia. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pátracia akcia trvala od soboty (18. 7.). „Po nezvestnom už pátrala hliadka obvodného oddelenia z Lučenca, hasiči i miestni rybári. V nedeľu sa do pátrania pripojili aj potápači z poriečneho oddelenia,“ objasnila.
Aj v súvislosti s týmto prípadom polícia občanom pripomína, aby pri vode dbali na svoju bezpečnosť. Nemajú preceňovať svoje plavecké schopnosti a vstupovať do vody majú len vtedy, ak sa zdravotne cítia v poriadku.