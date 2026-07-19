Bruno Ciberej otvorene o televíznom biznise: Rany pod pás! Na toto sa nedá pripraviť

BRATISLAVA - Bruno Ciberej patrí už roky k stáliciam slovenského šoubiznisu. Vždy dokonale upravený, štýlový a s profesionálnym vystupovaním. Málokto však tuší, čo všetko musel počas svojej kariéry pretrpieť. Bruno prehovoril o nekompromisných stopkách od televíznych bossov, o tom, prečo si dlhé roky vôbec neveril, a exkluzívne prezradil, akú rolu hrá v živote syna Adely Vinczeovej, malého Maxíka!
Keďže sa Bruno dlhé roky pohybuje vo svete celebrít, natíska sa otázka, keby sa mal raz sám ocitnúť ako prominentný hosť v relácii Exclusive – za čo by to vlastne bolo? Moderátor okamžite poukázal na prežívanie v neúprosnom televíznom prostredí. „Že som napriek všetkému vydržal v tomto biznise, lebo on sa možno zdá, že je jednoduchý, ale nie je to úplne priamočiare a jasné. A my moderátori často závisíme v rámci kariéry od rozhodnutia iných. Od rozhodnutia vedení, od rozhodnutia divákov, či sa na nás chcú pozerať, alebo si niekto v manažmente povie, že ty mne nesedíš, tak ti nedám príležitosť. A s tým som sa potýkal dosť často,“ priznal bez okolkov Bruno, ktorý si počas svojej kariéry musel prejsť viacerými ranami pod pás.
Málokto však o Brunovi vie, že v súkromí je to famózny kuchár, pekár a hostiteľ. Svoje o tom vie aj jeho blízka kamarátka Adela Vinczeová a jej synček Maxík, pre ktorých Bruno s radosťou pripravuje doslova hody. „Presne tak, môj úzky okruh ľudí má možnosť ochutnávať... Lebo mňa baví nielen chodiť po reštauráciách a baroch, ale prenášať si to aj domov. A možno covid ma prinútil viac realizovať sa v kuchyni a pozývať ľudí, lebo ja neviem variť v malom,“ prezradil so smiechom o svojej gastronomickej vášni, vďaka ktorej je pre svojich priateľov obetavým a úžasným spoločníkom.
Okrem plnej kuchyne je však moderátor známy aj svojou obrovskou láskou k cestovaniu. Kto s ním však chce vyraziť za hranice, musí sa pripraviť na poriadne tvrdé podmienky. Bruno totiž na cestách neobsedí, chce vidieť absolútne všetko, ochutnať každú miestnu špecialitu - a držať s ním krok rozhodne nie je jednoduché. Dokonca prezradil, ktorá konkrétna vec ho na potulkách svetom dokáže enormne vytočiť!