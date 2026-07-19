DRÁMA počas kontroly úradníkov: VIDEO Inšpektorku obliali obyvatelia neznámou tekutinou, ďalšieho opľuli!

KOMÁRNO - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR informuje o incidente, pri ktorom boli jej pracovníci terčom fyzického útoku. Počas neohlásenej kontroly v Komárne čelili úradní veterinárni inšpektori agresívnemu správaniu obyvateľov kontrolovanej adresy. Jedna z inšpektoriek bola obliata neznámou tekutinou, jej kolegu zasa obyvateľ opľul.
"Úradní veterinárni inšpektori RVPS Komárno boli počas jednej z neohlásených kontrol konfrontovaní nielen neprimeraným správaním obyvateľov adresy, ale aj absolútne neakceptovateľnými reakciami. Inšpektorka bola do tváre a vrchnej časti tela obliata neznámou tekutinou, inšpektorovi bol zasa uštedrený pľuvanec," informuje ŠVPS SR, ktorá tam zasahovala v zmysle ochrany zdravia zvierat.
Úrad zverejnil aj video z incidentu. Na prvých záberoch vidieť, ako sa jeden z obyvateľov na inšpektorov zahnal. Úradníci si museli na pomoc privolať políciu.
ŠVPS SR reagovala aj na časté komentáre na sociálnych sieťach, podľa ktorých úradníci rozhodujú „od stola“ bez kontaktu s realitou. Správa však zdôrazňuje, že opak je pravdou.
„Realita je úplne iná. Mnohí z nich denne vyrážajú do terénu, vstupujú do neznámych podmienok a vykonávajú svoju prácu aj napriek riziku verbálnych útokov, vyhrážok či fyzického napadnutia,“ uvádza úrad. Podľa ŠVPS SR si táto práca vyžaduje nielen odborné znalosti, ale aj odvahu, profesionalitu a skutočné zanietenie pomáhať zvieratám.