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DRÁMA počas kontroly úradníkov: VIDEO Inšpektorku obliali obyvatelia neznámou tekutinou, ďalšieho opľuli!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto Facebook/Štátna veterinárna a potravinová správa SR)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

KOMÁRNO - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR informuje o incidente, pri ktorom boli jej pracovníci terčom fyzického útoku. Počas neohlásenej kontroly v Komárne čelili úradní veterinárni inšpektori agresívnemu správaniu obyvateľov kontrolovanej adresy. Jedna z inšpektoriek bola obliata neznámou tekutinou, jej kolegu zasa obyvateľ opľul.

"Úradní veterinárni inšpektori RVPS Komárno boli počas jednej z neohlásených kontrol konfrontovaní nielen neprimeraným správaním obyvateľov adresy, ale aj absolútne neakceptovateľnými reakciami. Inšpektorka bola do tváre a vrchnej časti tela obliata neznámou tekutinou, inšpektorovi bol zasa uštedrený pľuvanec," informuje ŠVPS SR, ktorá tam zasahovala v zmysle ochrany zdravia zvierat.

Úrad zverejnil aj video z incidentu. Na prvých záberoch vidieť, ako sa jeden z obyvateľov na inšpektorov zahnal. Úradníci si museli na pomoc privolať políciu.

ŠVPS SR reagovala aj na časté komentáre na sociálnych sieťach, podľa ktorých úradníci rozhodujú „od stola“ bez kontaktu s realitou. Správa však zdôrazňuje, že opak je pravdou.

„Realita je úplne iná. Mnohí z nich denne vyrážajú do terénu, vstupujú do neznámych podmienok a vykonávajú svoju prácu aj napriek riziku verbálnych útokov, vyhrážok či fyzického napadnutia,“ uvádza úrad. Podľa ŠVPS SR si táto práca vyžaduje nielen odborné znalosti, ale aj odvahu, profesionalitu a skutočné zanietenie pomáhať zvieratám.

Viac o téme: Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SRútok počas kontroly
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