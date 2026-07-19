Čistota nadovšetko: Záchod sa po vydrhnutí leskne, ale nemusí byť ešte čistý, TOTO ukrýva na povrchu!

BERLÍN – Poznáte ten pocit, keď čakáte návštevu a chcete, aby vaša domácnosť bola dokonale čistá. Kritickou časťou bytu alebo domu je takmer vždy kúpeľňa. Odľahčenie a dobrý pocit zvykneme mať po tom, ako vydrhneme záchod. Avšak prvé zdanie môže klamať a záchod vôbec nemusí byť čistý.
Jedna z najhorších viet, akú vám môže povedať hosť, ktorého ste pozvali k sebe domov, je, že "naša toaleta doma vyzerá čistejšia". Mnohých to hneď urazí. Najmä po tom, ako ešte v ten deň drhli záchod na kolenách. Niekde je potom chyba.
Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že záchod je voňavý, lesklý a priam dokonale vyumývaný. Na zakrytých miestach však číha naďalej nečistota.
Biofilm
Reč je o neviditeľnom biofilme pod okrajom každého záchoda. Problém je, že sa nedá len tak umyť. Na každom záchode, či ho vyrobili pred 2 alebo 20 rokmi, sa na keramickom povrchu vytvorí povlak, ktorý experti na mikroorganizmy nazývajú "biofilm".
A čo to vlastne je? Biofilm je usadenina. Nie je to obyčajný fľak. Tvoria ju rôzne baktérie a rôzne mikroorganizmy, ktoré sa ale neusádzajú na keramike, ale priamo v jej mikroskopických otvoroch na povrchu.
Ako mach na skale
Je to ako mach, ktorý rastie v prasklinách starého kamenného múru. Povrch môžete čistiť koľko chcete, ale pokiaľ sa nezbavíte prichytených vlákien, bude tam stále. A pri čistení toalety sa zbavíte poväčšine len vrchnej vrstvy biofilmu. Zvykne sa obnoviť do 48hodín. Preto vaša toaleta vyzerá po pár dňoch rovnako, ako pred vydrhnutím.
Klúčová je pena
A najlepším riešením na odstránenie sú čistiace výrobky, ktoré tvoria penu. Tá, ktorá sa tlačí pod okraj, vkradne sa do každej štrbiny na keramickom povrchu a tlačí biofilm zvnútra smerom von. Efekt sa dostaví už po prvom čistení. Nejde pritom o konkrétny čistiaci prostriedok, ale o také druhy, ktoré tvoria hustú penu.