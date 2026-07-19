Stačí 5 sekúnd a môžete psovi zachrániť labky: Veterinári radia jednoduchý test počas horúčav

LONDÝN – Rozpálené dlaždice, terasa či umelý trávnik môžu byť pre psov nebezpečnejšie, než sa zdá. Veterinári preto odporúčajú jednoduchý päťsekundový test, ktorý prezradí, či je povrch pre vášho štvornohého miláčika bezpečný. V opačnom prípade mu hrozia bolestivé popáleniny labiek.
Letné horúčavy nepredstavujú riziko len pre ľudí. Vysoké teploty môžu vážne ohroziť aj domácich miláčikov, najmä psov. Veterinári upozorňujú, že rozpálené povrchy v záhradách či na chodníkoch dokážu počas slnečných dní dosiahnuť teploty, ktoré môžu spôsobiť bolestivé popáleniny citlivých vankúšikov na labkách.
Odborníci preto odporúčajú jednoduchý päťsekundový test, píše The Sun. Stačí položiť dlaň naplocho na povrch – napríklad na dlažbu, terasu alebo umelý trávnik – a podržať ju tam päť sekúnd. Ak je povrch pre človeka príliš horúci a ruku na ňom neudrží, je príliš horúci aj pre psa.
Podľa veterinárky Dr. Lindy Simonovej z organizácie Pooch & Mutt si majitelia často neuvedomujú, že umelý trávnik sa správa úplne inak ako prirodzená tráva. Kým živý trávnik sa čiastočne ochladzuje odparovaním vody, umelý povrch teplo absorbuje a môže sa rozpáliť na oveľa vyššie teploty.
„Ak je povrch nepríjemný pre vašu dlaň, váš pes by po ňom nemal chodiť. Mohol by si popáliť labky,“ upozorňuje veterinárka.
Riziko sa netýka len záhrad. Rovnaký test odporúčajú odborníci vykonať aj pred venčením na asfalte alebo chodníkoch. Podľa organizácie RSPCA môže mať asfalt pri vonkajšej teplote okolo 30 °C teplotu presahujúcu 55 °C, pričom k popáleniu psích labiek môže dôjsť už po krátkom kontakte.
Ak pes trávi čas na záhrade, odborníci odporúčajú vytvoriť mu dostatok tieňa a zabezpečiť neustály prístup k čerstvej vode. Rozpálené povrchy možno ochladiť aj poliatím vodou, čo je účinné najmä pri dlažbe alebo umelom trávniku.
Počas najväčších horúčav je vhodné venčiť psov skoro ráno alebo neskoro večer, keď sú povrchy výrazne chladnejšie. Veterinári zároveň odporúčajú obmedziť intenzívnu fyzickú aktivitu a sledovať príznaky prehriatia organizmu, medzi ktoré patrí nadmerné dýchanie, slinenie, slabosť, zvracanie či problémy s koordináciou. V prípade podozrenia na úpal je potrebné psa čo najskôr ochladiť a vyhľadať veterinárnu pomoc.
Hoci päťsekundový test zaberie len chvíľu, podľa odborníkov môže predísť bolestivým zraneniam a pomôcť ochrániť zdravie štvornohých miláčikov počas letných horúčav.