Manželstvo Ewy Farnej viselo na vlásku: Zachránila ich jediná vec! Nie je to slabosť, odkazuje

PRAHA - Navonok pôsobia ako jeden z najstabilnejších párov česko-slovenského šoubiznisu. Speváčka Ewa Farna a gitarista Martin Chobot sú spolu viac ako desať rokov, vychovávajú dve deti a fanúšikovia ich vnímajú ako dokonalú dvojicu. Teraz však speváčka prekvapila úprimným priznaním – aj ich manželstvo si prešlo náročným obdobím a bez pomoci odborníkov by to vraj nebolo také jednoduché.
Ewa otvorene priznala, že ani pevný vzťah nie je automaticky bez problémov. Podľa jej slov sa s Martinom dostali do obdobia, keď si uvedomili, že potrebujú pomoc zvonku. Namiesto toho, aby problémy zametali pod koberec, rozhodli sa obrátiť na odborníka.
Speváčka hovorí, že partnerská terapia pre nich nebola znakom zlyhania, ale naopak prejavom toho, že im na manželstve záleží. Práve vďaka nej sa vraj naučili lepšie spolu komunikovať, pochopiť potreby toho druhého a riešiť konflikty skôr, než prerastú do vážnych problémov.
Terapia nie je hanba, odkazuje Farna
Speváčka zároveň vyzvala ľudí, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc. Podľa nej je úplne prirodzené obrátiť sa na terapeuta rovnako, ako človek navštívi lekára pri fyzických zdravotných problémoch. „Nie je to známka slabosti. Naopak, niekedy je to to najlepšie, čo môžete pre svoj vzťah urobiť,“ odkázala.
Priznala tiež, že na sebe pracuje dlhodobo a odbornú pomoc nevníma ako niečo výnimočné, ale ako spôsob, ako lepšie porozumieť sebe aj svojim blízkym.
Ich život sa medzitým úplne zmenil
Farna a Chobot tvoria pár od roku 2013, v roku 2017 sa zosobášili a dnes spolu vychovávajú syna Artura a dcéru Ellu. Hoci Martin dlhé roky pôsobil ako gitarista v Ewinej kapele, nedávno sa rozhodol z nej odísť a venovať sa vlastným projektom. Speváčka však opakovane zdôraznila, že išlo o profesijné rozhodnutie, nie o krízu ich vzťahu.
Po kríze prišli životné úspechy
Zdá sa, že otvorenosť a spoločná práca na vzťahu priniesli ovocie. Ewa dnes prežíva jedno z najúspešnejších období svojej kariéry. Tento rok vypredala hneď tri koncerty na pražskom Edene, vypredáva tie najväčšie poľské štadióny a získava jedno ocenenie za druhým, nehovoriac o grandióznom vystúpení s Dua Lipou. Ewa neotrasiteľne patrí medzi najúspešnejšie speváčky v Česku, v Poľsku aj na Slovensku. Popri tom všetkom sa jej darí udržiavať fungujúce manželstvo, o ktorom teraz bez prikrášľovania priznala, že nebolo vždy zaliate slnkom.
Práve tým si získala ešte väčší rešpekt fanúšikov. Namiesto predstierania dokonalej idylky otvorene hovorí o tom, že aj veľká láska potrebuje starostlivosť – a niekedy aj pomoc odborníkov.