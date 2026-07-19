Veľké zmeny v živote známej tanečníčky: Toto s ňou zamáva najviac!

BRATISLAVA - Katka Jakeš Štumpfová sa teší na nový životný štart! Deti tanečníčky známej z Let's Dance a StarDance nastúpia do školy a škôlky, takže od septembra bude mať viac času na seba. Ako ho plánuje využiť?
Katku Jakeš Štumpfovú si všetci dobre pamätáme ak tanečníčku účinkujúcu v Let's Dance, kde vystriedala niekoľkých partnerov. V druhej sérii to bol Jozef Vajda, v tretej sa stala kráľovnou tanečného parketu s Jurajom Mokrým a vo štvrej sérii bol jej tanečným partnerom spevák Miro Šmajda. Okrem slovenskej verzie účinkovala aj v českej obdobe šou StarDance (2015), kde bol jej tanečným partnerom moderátor Leoš Mareš.
Odvtedy sa však v jej živote veľa zmenilo. V decembri 2016 sa Katka vydala za podnikateľa Borisa Jakeša, v apríli 2019 sa im narodila dcéra Izabela a v júli 2023 pribudol do rodiny syn Bruno. „Od septembra začínam nový život, keďže malý už bude v škôlke a malá v škole,“ teší sa Katka, ktorá bude mať trošku viac času na seba. Ibaže: „Budem robiť vlastne to isté čo doteraz, len to nebudem robiť po nociach,“ smeje sa a dodáva: „Asi budem čítať knihy, asi sa vrátim k tomuto hobby.“
Pred septembrovým štartom si chce Katka užiť leto, počas ktorého sa chce nabiť energiou. „Chystám sa do Ázie na dva týždne na medzinárodné divadelné výstavy...“ vyratúva aj ďalšie aktivity, ktoré ju čakajú pred nabitým jesenným programom. A patrí k tomu aj nová osobná výzva: „Idem sa pripraviť aj na dva behy, ktoré chcem absolvovať v jeseni.“
Čo však Katku naozaj teší je fakt, že jej dcéra našla rovnakú vášeň pre tanec, ako ju mala v detstve ona sama. Myslela si totiž, že jej deti nikdy nebudú tancovať. Osud to však zariadil inak. „Chcela tancovať tak, ako tancujú tanečníci Love2Dance... takže u nás sa momentálne tancuje nonstop, trénuje štyrikrát do týždňa... budeme chodiť po súťažiah aj s ňou, takže nudiť sa rozhodne nebudeme,“ vraví Katka.