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Obrovský žeriav neodolal silnému vetru, VIDEO zrútil sa na rodinné domy: V izbe bolo 13-ročné dievča!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto YouTube/Chilevisión)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

COQUIMBO - Silný vietor v čilskom meste Coquimbo spôsobil dramatickú nehodu. Obrovský stavebný žeriav sa prevrátil a jeho rameno dopadlo priamo na rad rodinných domov. Len zázrakom si incident nevyžiadal obete.

K nehode došlo vo štvrtok (16. 7.) popoludní počas silných nárazov vetra, ktoré zasiahli oblasť Coquimba, píše portál La Tercera. Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, je vidieť, ako sa vysoký žeriav najskôr pomaly nakláňa na rozostavanú budovu. Konštrukcia sa následne zlomila a dlhé rameno dopadlo na domy stojace oproti stavbe.

Pri páde žeriav poškodil šesť rodinných domov a dve zaparkované autá. Len o niekoľko metrov minul vozidlá, ktoré práve prechádzali po ulici. Okolie zahalil obrovský oblak prachu.

Na miesto okamžite vyrazili hasiči, záchranári aj polícia. Podľa predbežných zistení žeriav zrejme neodolal mimoriadne silným nárazom vetra, ktoré v tom čase zasiahli región.

Starosta mesta Coquimbo Alí Manouchehri potvrdil, že nehoda si našťastie nevyžiadala žiadne obete. „Na takéto situácie nie sme zvyknutí. S takto silnými poryvmi vetra sme sa tu ešte nestretli. Vyšetrovanie však ukáže, či sa dalo prijať viac preventívnych opatrení, keďže sme na nepriaznivé počasie upozorňovali už niekoľko dní vopred,“ uviedol.

V dome bolo 13-ročné dievča

Najdramatickejšie chvíle zažila 13-ročná dievčina, ktorá sa v čase nehody nachádzala vo svojej izbe. Po páde žeriava zostala zasypaná prachom a utrpela ľahké zranenie nohy. Záchranári ju ošetrili priamo na mieste.

Jej strýko Sebastián Pérez priznal, že rodina mala obrovské šťastie. „Našťastie sa jej nič vážne nestalo. Má len malé poranenie nohy, ale stačilo málo a všetko mohlo dopadnúť úplne inak. Keby ležala na posteli, zasiahli by ju kusy betónu, dreva a ostré úlomky,“ priblížil. Ďalší príbuzný opísal okamihy po nehode slovami, že to vyzeralo, akoby na dom dopadla bomba.

Dom je neobývateľný

Rodinný dom utrpel také rozsiahle poškodenia, že sa stal neobývateľným. Zničené bolo aj auto patriace rodine, ktorá sa musela dočasne presťahovať, kým sa podarí dom opraviť.

Príčiny nehody už vyšetrujú technickí experti. Miestne úrady zároveň oznámili, že všetky škody bude musieť uhradiť stavebná spoločnosť, ktorá mala žeriav na starosti.

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