Ľudia sú z neho znechutení! Súťažiaci z markizáckej šou prerazil dno

CHORVÁTSKO - Najnovšia časť Party Shore nenechala divákov chladnými. Nicolas svojím správaním voči Noemi rozpútal na internete búrlivú diskusiu a mnohí tvrdia, že zašiel príliš ďaleko.
Party Shore teraz fičí na markizáckej platenej platforme, kde šou ľudia s obľubou sledujú. Po poslednej časti sa však zniesla vlna kritiky na súťažiaceho Nicolasa, ktorý sa nechal uniesť vplyvom svojich emócií. Na vile sú chlapci a dievčatá, ktorí sa oddávajú zábave, alkohol u nich tečie potokom a nie sú im cudzie ani sexuálne radovánky. Niektorí sa už nevedia udržať na uzde, a tak to potom aj dopadne.
Účinkujúci Nicolas sa snažil o ružičku Noemi, ktorá prišla do vily ako návšteva. Najprv sa vášnivo počas večera viackrát bozkávali a potom skončili spolu vo vírivke. Tam ju ochotne čakal, no potom keď neprichádzala, išiel pozrieť, kde sa stratila. Noemi sa usídlila v posteli, kde chcela spať. No on ju nenechal aj napriek tomu.
Potom ju po celej vile nosil na rukách až napokon zostali v kúpeľni, pretože Noemi bolo špatne. „Istý pich? To je všetko len ja nie," vyjadrila sa Noemi na druhý deň. Táto časť nenechala chladných viacero divákov a mnohí sa zhodujú, že Nicolas svojím správaním prerazil úplné dno. K tejto situácii sa vyjadrili aj známe tváre, a to napríklad influencerka Petush Nasklee.
„Ten Nicolas včera v Party Shore? Na jednu stranu nechápem ako môžu také niečo odvysielať, zároveň som rada, že ľudia konečne môžu vidieť, ako sa niektorí chlapi chovajú keď majú “chtíč” a neodradí ich ani odmietnutie, ani to, že baba je totálne rozbitá, ani to, že literally zvracia a nie je schopná sa pohnúť. Je mi zle z toho, čo táto scéna mohla otvoriť každej žene, ktorá niečo podobné zažila a skončilo sa to horšie.. na Slovensku tomu hovoríme “dobýjanie” - v civilizovanom svete sa tomu hovorí se*álne obťažovanie a NIE JE OK," vyjadrila sa Petush a pod jej príspevkom s ňou ľudia len a len súhlasili.
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