Zázrak, čo dokázala vytvoriť: Zo záhrady Babsy Jagušák zostanete paf! Nádhera...

BRATISLAVA – Babsy Jagušák Heribanová to doviedla do dokonalosti! Jej záhrada dýcha pokojom a premyslenosťou.
Nie je to tak dávno, čo sa Babsy Jagušák Heribanová s rodinou presťahovala z bytu v centre mesta do domu kúsok od Bratislavy. Dom má zariadený minimalisticky a záhrada, tá hýri farbami. Poňala ju v duchu "zelenej izby" podľa teórie popredného českého záhradného architekta Ferdinanda Lefflera, ktorý zaujal revolučným pohľadom na navrhovanie exteriéru. Hlavná myšlienka je jednoduchá: Záhradu by sme mali vnímať a navrhovať ako dom bez strechy. „Záhradu treba rozdeliť na funkčné zóny - spoločenskú, intímnu, detskú izbu, jedáleň a kuchyňu,“ píše na sociálnej sieti Babsy, ktorá sa rozhodla konať presne v toto duchu.
„Mali by sme pracovať so živými materiálmi, ktoré tvoria zelené steny, priečky a vizuálne clony,“ tvrdí na základe teórie a dokumentuje to aj fotkami vlastnej záhrady.
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„V posledných dňoch mi najväčšiu radosť urobili minimalistické hliníkové lehátka, ktoré krásne dotvorili našu terasu pri bazéne. Vznikla tu oddychová zóna, kde si čítame alebo si poobede zdriemneme pod slnečníkom,“ teší sa a nabáda aj ostatných. „Vyskúšajte si navrhnúť záhradu podľa teórie "zelených izieb" a nebudete chcieť opustiť vlastný dom. My sme celé leto v našej "vonkajšej obývačke" a je nám tu úžasne,“ pochvaľuje si a my už chápeme, prečo jej nechýba dovolenka v zahraničí...
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