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DESIVÉ Manželia na dovolenke utekali pred ohnivým peklom, v nemocnici bojujú o život! Záchranárov prosili o jediné

Pár z Essexu len tesne unikol lesnému požiaru na dovolenke v Španielsku. Teraz bojujú o život v nemocnici.
Pár z Essexu len tesne unikol lesnému požiaru na dovolenke v Španielsku. Teraz bojujú o život v nemocnici. (Zdroj: Facebook/Spectrum FM Costa Almeria/Rebecca Harris, X/Rodrigo Alonso)
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BÉDAR/LOS GALLARDOS – Španielsko bojuje s lesnými požiarmi aj počas tohto leta. Napriek výstrahám a varovaniam navštevujú destinácie v blízkosti požiarov mnohí turisti. Istému páru z Británie sa to takmer stalo osudným. Obaja skončili v nemocnici.

Pekné chvíle pri mori sa zmenili na napätie, strach a chaos. Britský pár z Essexu Simon Batchelor a Lisa Fryettová sa vybrali na dovolenku do Španielska a zdržiavali sa v oblastiach, ktoré boli najviac postihnuté lesným požiarom. Nešťastie doslova viselo na vlásku. 

Utiekli, ale utrpeli ťažké popáleniny 

Ako informuje Mirror, pár uviazol v oblasti, kde vypukol jeden z mnohých požiarov. Malo to byť v okolí obcí Bédar a Los Gallardos. Simonovi a Lise sa napokon podarilo uniknúť, ale utrpeli vážne zranenia. 

Záchranári ich lokalizovali na úbočí horského masívu deň po vypuknutí požiaru. Podľa viacerých výpovedí svedkov žiadali o jediné. Prosili, aby ich zachránili, pretože chceli opäť vidieť svoje deti. 

Podľa aktuálnych informácii je už dvojica v nemocnici na oddelení JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti). Obidvaja rodičia sú naďalej v kritickom stave. Medzitým do Španielska pricestovali aj ich tri deti, aby boli pri nich. 

Rodina prosí o pomoc 

Na internete založili zbierku, ktorá má pomôcť celej rodine s výdavkami za neplánované ubytovanie či zdravotnú starostlivosť.  

"Oblasťou v okolí obcí Bédar a Los Gallardos sa prehnal ničivý lesný požiar. Naši rodičia tam bojovali o život. Zachránili ich až na druhý deň. Obaja sú v kritickom stave a ležia v nemocnici v Španielsku," píše sa na webe. 

 
 

Simon a Lisa naďalej dostávajú život zachraňujúcu liečbu, no náklady na cestovanie, ubytovanie, stravu, dopravu a ďalšie neočakávané výdavky narastajú každým dňom.

Do španielska dorazila aj Lisina sestra. Tá žiada verejnosť, že v prípade ak nemôžu poskytnúť finančnú pomoc, pomôžu aj obyčajným zdieľaním tejto zbierky. Celá rodina okrem iného ďakuje členom španielskych záchranných zložiek, ktorí vďaka svojej odvahe a odhodlaniu dokázali zachrániť Simona a Lisu. 

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