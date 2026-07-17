DESIVÉ Manželia na dovolenke utekali pred ohnivým peklom, v nemocnici bojujú o život! Záchranárov prosili o jediné

BÉDAR/LOS GALLARDOS – Španielsko bojuje s lesnými požiarmi aj počas tohto leta. Napriek výstrahám a varovaniam navštevujú destinácie v blízkosti požiarov mnohí turisti. Istému páru z Británie sa to takmer stalo osudným. Obaja skončili v nemocnici.
Pekné chvíle pri mori sa zmenili na napätie, strach a chaos. Britský pár z Essexu Simon Batchelor a Lisa Fryettová sa vybrali na dovolenku do Španielska a zdržiavali sa v oblastiach, ktoré boli najviac postihnuté lesným požiarom. Nešťastie doslova viselo na vlásku.
Utiekli, ale utrpeli ťažké popáleniny
Ako informuje Mirror, pár uviazol v oblasti, kde vypukol jeden z mnohých požiarov. Malo to byť v okolí obcí Bédar a Los Gallardos. Simonovi a Lise sa napokon podarilo uniknúť, ale utrpeli vážne zranenia.
Záchranári ich lokalizovali na úbočí horského masívu deň po vypuknutí požiaru. Podľa viacerých výpovedí svedkov žiadali o jediné. Prosili, aby ich zachránili, pretože chceli opäť vidieť svoje deti.
Podľa aktuálnych informácii je už dvojica v nemocnici na oddelení JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti). Obidvaja rodičia sú naďalej v kritickom stave. Medzitým do Španielska pricestovali aj ich tri deti, aby boli pri nich.
Rodina prosí o pomoc
Na internete založili zbierku, ktorá má pomôcť celej rodine s výdavkami za neplánované ubytovanie či zdravotnú starostlivosť.
"Oblasťou v okolí obcí Bédar a Los Gallardos sa prehnal ničivý lesný požiar. Naši rodičia tam bojovali o život. Zachránili ich až na druhý deň. Obaja sú v kritickom stave a ležia v nemocnici v Španielsku," píše sa na webe.
Simon a Lisa naďalej dostávajú život zachraňujúcu liečbu, no náklady na cestovanie, ubytovanie, stravu, dopravu a ďalšie neočakávané výdavky narastajú každým dňom.
Do španielska dorazila aj Lisina sestra. Tá žiada verejnosť, že v prípade ak nemôžu poskytnúť finančnú pomoc, pomôžu aj obyčajným zdieľaním tejto zbierky. Celá rodina okrem iného ďakuje členom španielskych záchranných zložiek, ktorí vďaka svojej odvahe a odhodlaniu dokázali zachrániť Simona a Lisu.