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Nečakaný útok: Kozorožec zrazil turistku zo strmého svahu! Do nemocnice ju previezol vrtuľník

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERGAMO - Dramatická nehoda sa odohrala v talianskych Alpách, kde kozorožec zaútočil na mladú turistku. Po náraze spadla približne 20 metrov dolu svahom a so zraneniami ju museli letecky transportovať do nemocnice.

Nečakaný útok počas horskej túry

Nepríjemný zážitok si z výletu do talianskych Álp odniesla 26-ročná turistka z Bergama. V horskom teréne ju podľa miestnych médií napadol alpský kozorožec, ktorý ju nárazom zrazil zo svahu.

Žena následne spadla približne 20 metrov. Na miesto okamžite vyrazili horskí záchranári, ktorým pri zásahu pomáhal aj záchranársky vrtuľník. Zranenú turistku previezli do nemocnice s poraneniami brucha a členka. Podľa dostupných informácií nie je jej život v ohrození.

Zviera sa po útoku stratilo

Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú úplne jasné. Nie je známe, čo agresívnu reakciu zvieraťa vyvolalo ani či sa turistka pokúsila ku kozorožcovi priblížiť.

Po útoku sa zviera vzdialilo do horského terénu a záchranári sa sústredili výlučne na pomoc zranenej žene.

Kozorožce bývajú pokojné, no môžu byť nebezpečné

Alpský kozorožec patrí medzi najväčšie voľne žijúce kopytníky v európskych horách. Dospelé samce môžu vážiť viac ako 100 kilogramov a ich mohutné zahnuté rohy slúžia nielen pri súbojoch o samice, ale v prípade ohrozenia aj na obranu.

Hoci sú tieto zvieratá vo všeobecnosti plaché a ľuďom sa vyhýbajú, odborníci upozorňujú, že pri príliš tesnom kontakte alebo ak sa cítia zahnané do kúta, môžu zaútočiť. Najväčšie riziko predstavujú prudké nárazy rohmi, ktoré môžu človeka ľahko zhodiť zo strmého svahu.

Záchranári apelujú na turistov

Horskí záchranári aj správcovia národných parkov opakovane pripomínajú, že voľne žijúce zvieratá by mali návštevníci pozorovať iba z bezpečnej vzdialenosti. Pokusy o fotografovanie z bezprostrednej blízkosti alebo kŕmenie zvierat môžu viesť k nebezpečným situáciám.

V horskom prostredí pritom môže aj zdanlivo menší stret s veľkým zvieraťom skončiť vážnymi zraneniami, najmä ak sa odohrá na strmých svahoch alebo skalných úsekoch.

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