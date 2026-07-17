Magyar sa s tým nemazná! Maďarský premiér spustil v Budapešti VEĽKÚ akciu, policajti budú na každom rohu

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Péter Magyar spustil v hlavnom meste policajnú akciu, do ktorej budú zapojené jednotky rýchleho nasadenia aj občianska stráž. Okrem toho prezradil, ktoré časti mesta budú najviac kontrolované.
Metropolu Maďarska čakajú v najbližších týždňoch veľké kontroly. Premiér Péter Magyar vo štvrtok 16. júla vyhlásil, že ministerstvo vnútra spustilo na jeho podnet špeciálnu policajnú operáciu. Ako informuje hvg akcia má trvať 30 dní a bude v nej zapojené policajné riaditeľstvo, jednotky rýchleho nasadenia aj občianska stráž.
Ľudia sa boja
Podľa premiéra, ktorý plány operácie priblížil na tlačovej konferencii, to bola len reakcia na volanie ľudu. Viacerí primátori mestských častí a mnohí obyvatelia Budapešti odkazujú na rastúce bezpečnostné obavy v uliciach mesta.
Magyar okrem toho spomenul, ktoré mestské časti budú pod zvýšeným drobnohľadom polície. Ako dodal, policajné riaditeľstvo vychádzalo z početných hlásení obyvateľov.
Zvýšená prítomnosť policajtov a iných zložiek bude v okolí obľúbených podnikov v centre mesta. Druhou lokalitou bude železničná stanica Rakosrendezo.
"Mnohé bezpečnostné problémy vo vymedzených oblastiach presahujú rámec čisto policajnej činnosti. Ťažkosti pramenia aj kvôli bezdomovcov, ľudí závislých na drogách a alkohole či z nedostatku primeranej starostlivosti o duševné zdravie," poznamenal premiér Magyar.
Z tohto dôvodu budú do operácie zapojené aj sociálne a zdravotné služby. Cieľom je komplexné riešenie problémov, nielen ich dôsledky.
Tri hlavné podporné programy
Primátor Budapešti Gergely Karacsony oznámil zintenzívnenie spolupráce medzi rôznymi úrovňami vlády. Mesto spustí nové podporné programy pre ľudí zápasiacich so závislosťou.
V Budapešti pribudne viac policajtov, ktorí budú hliadkovať na verejných priestranstvách, bude zriadená nová pracovná skupina, ktorá spojí políciu, zdravotníctvo a štátne orgány. Karacsony plánuje spustiť aj špeciálny program, ktorý bude priamo v teréne riešiť problémy s drogovo závislými ľuďmi.