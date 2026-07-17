Peštová v začiatkoch modelingu: Už vtedy dráždila hore bez!

PRAHA - Ani Daniela Peštová to nemala na spočiatku ideálne, no nevzdala sa a stala sa svetovou špičkou. No už na začiatku dráždila hore bez!
Daniela Peštová je naozaj krásna žena. O tom niet žiadnych pochýb. No aj ona vie, že začiatky sú ťažké a inak to nebolo ani v jej prípade. Drela, aby sa dostala na vrchol, ale oplatilo sa! „Predtým, než prišli kampane a fotenia na titulné strany časopisov, boli tu skúšobné fotenia, ako je toto. Mala som šťastie, že som začala pracovať takmer hneď. Aj tak si však každá modelka musí na začiatku vybudovať svoje portfólio. Začiatky boli najmä o učení sa, čakaní a zbieraní skúseností. Nebolo to vždy jednoduché, no vzdať sa mi nikdy ani len nenapadlo," zverila sa teraz na sociálnej sieti Instagram.
Bola totiž vďačná za každú príležitosť, ktorá prišla. No a v začiatkoch bola poriadne odvážna. Pred objektív sa totiž postavila hore bez. A stálo to za to! „Keď sa dnes pozerám na túto fotku, uvedomujem si, že práve tie najťažšie chvíle ma naučili najviac. Neboli prekážkou, ale súčasťou mojej cesty. Pripomienka, že každá kariéra, rovnako ako každá cesta, sa začína šancou, ktorú človek dostane – a využije," dodala.
A za svoj život toho stihla poriadne veľa. V začiatkoch ju objavila Dominique Caffin z modelingovej agentúry Madison Modeling Agency. Hoci pôvodne plánovala študovať na vysokej škole, po víťazstve v modelingovej súťaži sa rozhodla presťahovať do Paríža, kde odštartovala svoju kariéru pod krídlami agentúry Madison. Neskôr sa usadila v New Yorku, odkiaľ sa jej modelingová kariéra naplno rozbehla.
Počas svojej kariéry sa objavila na titulných stranách prestížnych magazínov, ako sú GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour či ELLE. Niekoľko rokov patrila medzi modelky magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue a na jeho titulke sa objavila hneď dvakrát – v rokoch 1995 a 2000. Spolupracovala aj so svetoznámymi značkami L'Oréal a Victoria's Secret. Daniela je dôkazom toho, že si treba ísť za svojimi snami a netreba to vzdávať.
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