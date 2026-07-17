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Stojíme na pokraji katastrofy: Človek, ktorý predpovedal pandémiu koronavírusu opäť VARUJE! Čo nám hrozí?

Politický redaktor Robert Peston predpovedal finančnú krízu v roku 2008 aj príchod koronavírusu. Teraz varuje opäť. Zobraziť galériu (3)
Politický redaktor Robert Peston predpovedal finančnú krízu v roku 2008 aj príchod koronavírusu. Teraz varuje opäť. (Zdroj: Facebook/Robert Jenrick, Getty Images)
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WASHINGTON - Na svete je mnoho ľudí, ktorí predpovedajú rôzne desivé scenáre pre ľudstvo. Len málo z nich sa ale skutočne vyplní. V prípade tohto pána by sme ale mali zbystriť pozornosť. V jeho prospech hovorí, že predpovedal príchod svetovej pandémie vyvolanej smrtiacim vírusom a dokonca aj krach na newyorskej burze. V dnešných dňoch varuje pred ďalšou katastrofou, ktorá sa na nás valí.

Osoba menom Robert Peston je veľmi dobre známa v kruhoch ľudí, ktorí zaujímajú rôzne predpovede o osude ľudstva. Peston, ako píše LadBible, predpovedal krach na newyorskej burze v roku 2008 a dokonca aj príchod smrtiaceho vírusu, ktorý spôsobí celosvetový kolaps. 

Problémom bude umelá inteligencia 

Dnes sú už tieto krízy za nami, ale televízny redaktor v oblasti politiky opäť predikuje možnú katastrofu. Podľa neho bude najväčším nepriateľom ľudstva umelá inteligencia (AI). Konkrétne bude podľa neho problém investovanie do ďalšieho rozvoja AI, ktoré v konečnom dôsledku prinesie kolaps. Prezradil, že z umelej inteligencie má občas strach.

Stojíme na pokraji katastrofy:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

"Počas jari a leta v roku 2007 som varoval, že to, čo sa deje v bankovom sektore, nám všetkým spôsobí obrovské škody. Veľa politikov aj bežných ľudí vtedy písalo do BBC, kde som pracoval, že len straším a treba ma zrušiť."

O pár rokov po finančnej kríze natočil mnoho dokumentárnych filmov o Číne. Sám tvrdil, že krajinu dobre pozná a aj prostredie okolo mesta Wu-chan. 

"Keď sa koncom roka 2019 objavil nový záhadný vírus, všetky vládne špičky, ktoré boli ochotné ma počúvať,  som varoval, že toto vyzerá vážne," spomína.

Stojíme na pokraji katastrofy:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Peston neverí, že AI prinesie ľudstvu želané výsledky. Preto predpovedá skôr blížiacu sa katastrofu. Podľa jeho predpokladov dôjde v najbližších dvoch rokoch k celosvetovej finančnej kríze, "pretože do výstavby dátových centier a elektrární pre umelú inteligenciu ide ohromujúce množstvo peňazí". 

Zisky z vložených peňazí na vývoj AI nedosiahnu očakávané sumy a podniky začnú krachovať. Následne sa investori zľaknú a prestanú nalievať peniaze, čo spôsobí výrazný šok na svetovom trhu. 

Celý systém sa zrúti ako domček z karát 

Peston sa domnieva, že AI bude mať na ľudstvo rovnaký efekt, ako keď prišla priemyselná revolúcia s parnými strojmi. Navyše je názoru, že AI prežije, aj keby nás zasiahla svetová hospodárska a finančná kríza. 

"Keď veľa ľudí, ktorých nahradia stroje, príde o prácu, nastane veľký problém. Kto potom zaplatí daň z príjmu? Kde zoberú vlády peniaze do štátnej kasy? A kde nie sú peniaze, tam začínajú nepokoje a chaos. Celý systém nám padne na hlavu," dodal na záver politický redaktor Robert Peston. 

Viac o téme: KatastrofaKrízaPredpoveďPredpovedeUmelá inteligenciaUSAAIZánik ľudstvaRobert Peston
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