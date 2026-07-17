Stojíme na pokraji katastrofy: Človek, ktorý predpovedal pandémiu koronavírusu opäť VARUJE! Čo nám hrozí?

WASHINGTON - Na svete je mnoho ľudí, ktorí predpovedajú rôzne desivé scenáre pre ľudstvo. Len málo z nich sa ale skutočne vyplní. V prípade tohto pána by sme ale mali zbystriť pozornosť. V jeho prospech hovorí, že predpovedal príchod svetovej pandémie vyvolanej smrtiacim vírusom a dokonca aj krach na newyorskej burze. V dnešných dňoch varuje pred ďalšou katastrofou, ktorá sa na nás valí.
Osoba menom Robert Peston je veľmi dobre známa v kruhoch ľudí, ktorí zaujímajú rôzne predpovede o osude ľudstva. Peston, ako píše LadBible, predpovedal krach na newyorskej burze v roku 2008 a dokonca aj príchod smrtiaceho vírusu, ktorý spôsobí celosvetový kolaps.
Problémom bude umelá inteligencia
Dnes sú už tieto krízy za nami, ale televízny redaktor v oblasti politiky opäť predikuje možnú katastrofu. Podľa neho bude najväčším nepriateľom ľudstva umelá inteligencia (AI). Konkrétne bude podľa neho problém investovanie do ďalšieho rozvoja AI, ktoré v konečnom dôsledku prinesie kolaps. Prezradil, že z umelej inteligencie má občas strach.
"Počas jari a leta v roku 2007 som varoval, že to, čo sa deje v bankovom sektore, nám všetkým spôsobí obrovské škody. Veľa politikov aj bežných ľudí vtedy písalo do BBC, kde som pracoval, že len straším a treba ma zrušiť."
O pár rokov po finančnej kríze natočil mnoho dokumentárnych filmov o Číne. Sám tvrdil, že krajinu dobre pozná a aj prostredie okolo mesta Wu-chan.
"Keď sa koncom roka 2019 objavil nový záhadný vírus, všetky vládne špičky, ktoré boli ochotné ma počúvať, som varoval, že toto vyzerá vážne," spomína.
Peston neverí, že AI prinesie ľudstvu želané výsledky. Preto predpovedá skôr blížiacu sa katastrofu. Podľa jeho predpokladov dôjde v najbližších dvoch rokoch k celosvetovej finančnej kríze, "pretože do výstavby dátových centier a elektrární pre umelú inteligenciu ide ohromujúce množstvo peňazí".
Zisky z vložených peňazí na vývoj AI nedosiahnu očakávané sumy a podniky začnú krachovať. Následne sa investori zľaknú a prestanú nalievať peniaze, čo spôsobí výrazný šok na svetovom trhu.
Celý systém sa zrúti ako domček z karát
Peston sa domnieva, že AI bude mať na ľudstvo rovnaký efekt, ako keď prišla priemyselná revolúcia s parnými strojmi. Navyše je názoru, že AI prežije, aj keby nás zasiahla svetová hospodárska a finančná kríza.
"Keď veľa ľudí, ktorých nahradia stroje, príde o prácu, nastane veľký problém. Kto potom zaplatí daň z príjmu? Kde zoberú vlády peniaze do štátnej kasy? A kde nie sú peniaze, tam začínajú nepokoje a chaos. Celý systém nám padne na hlavu," dodal na záver politický redaktor Robert Peston.