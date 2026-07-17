Meteorológovia varujú pred búrkami: Hrozia prudké lejaky aj krúpy, TU platia výstrahy!

BRATISLAVA - V piatok sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky. Do polnoci platí pre celú krajinu výstraha prvého stupňa. V niektorých lokalitách s nimi však treba rátať aj v noci z piatka na sobotu (18. 7.) a v sobotu cez deň. Výstraha prvého stupňa platí do soboty do 20.00 h pre celý Košický a Prešovský kraj a okres Liptovský Mikuláš. Pre okresy Brezno, Rimavská Sobota a Revúca sú zase vydané výstrahy do soboty 6.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Búrky môžu byť v daných lokalitách spojené s prudkým lejakom, so silnejším vetrom a krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.