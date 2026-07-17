Je letný penis skutočný? Lekári vysvetlili, prečo sa mužom počas horúčav môže zdať väčší

LONDÝN – Niektorí muži tvrdia, že počas horúcich letných dní ich pohlavný orgán vyzerá väčší než zvyčajne. Hoci pojem „letný penis“ nie je oficiálnou lekárskou diagnózou, odborníci potvrdzujú, že za týmto javom môže stáť jednoduchá reakcia organizmu na vysoké teploty. Nejde však o trvalé zväčšenie.
Teplé počasie prináša viac času stráveného vonku, opaľovanie či kúpanie. Niektorí muži však hovoria aj o ďalšom, menej známom „benefite“ leta – ich penis sa počas horúčav zdá byť o niečo väčší alebo plnší. Lekári vysvetľujú, že nejde o mýtus, ale ani o skutočné zväčšenie pohlavného orgánu.
Podľa praktického lekára Dr. Chuna Tanga z kliniky Pall Mall Medical je „summer penis“ len neoficiálny názov pre dočasnú zmenu vzhľadu penisu počas teplého počasia, píše The Sun.
„Keď je horúco, krvné cievy sa prirodzene rozširujú, aby sa telo dokázalo ochladzovať. Vďaka väčšiemu prekrveniu môže penis pôsobiť o niečo plnšie alebo väčšie, najmä v ochabnutom stave,“ vysvetlil lekár.
Odborníci zdôrazňujú, že nejde o skutočný rast tkaniva. Zväčšený vzhľad je len dôsledkom lepšieho prekrvenia a uvoľnenia ciev. Po ochladení organizmu alebo návrate nižších teplôt sa všetko vráti do pôvodného stavu.
Nie každý muž si tento jav všimne. Podľa lekárov závisí od individuálnej citlivosti organizmu na teplo, kvality krvného obehu aj aktuálnej hydratácie. Neexistuje ani konkrétna teplota, pri ktorej sa „letný penis“ objaví – u niekoho sa neprejaví vôbec, u iného je zmena viditeľnejšia.
Lekári zároveň upozorňujú, že horúčavy môžu mať na mužské intímne zdravie aj menej príjemné dôsledky. Zvýšené potenie vytvára ideálne podmienky na vznik kožných podráždení, zaparenín či plesňových infekcií v oblasti slabín. Preto odporúčajú nosiť priedušné bavlnené spodné prádlo, pravidelne sa sprchovať a dbať na dostatočný pitný režim.
Podobný jav existuje aj opačným smerom. V zime sa vplyvom chladu krvné cievy sťahujú, aby organizmus udržal telesné teplo. Penis aj semenníky preto môžu dočasne pôsobiť menšie, čo odborníci označujú ako „winter penis“. Ani v tomto prípade nejde o trvalú zmenu veľkosti, ale o prirodzenú fyziologickú reakciu organizmu.
Odborníci zdôrazňujú, že ak si muž všimne dlhodobú zmenu veľkosti, tvaru, bolestivosť alebo opuch pohlavných orgánov, nemal by to pripisovať počasiu. V takom prípade odporúčajú navštíviť lekára, pretože príčinou môže byť aj iné ochorenie vyžadujúce liečbu.