Francúzsko zakročilo proti Polymarketu: Platforma podľa úradu propaguje nelegálne hazardné hry

PARÍŽ - Francúzsky Národný úrad pre hazardné hry (ANJ) v piatok nariadil poskytovateľom internetových služieb, aby zablokovali prístup k stávkovej platforme Polymarket. Odvoláva sa na obavy, že by stránka používateľov mohla vystaviť značným stratám a že niektoré ponúkané stávky by mohli byť zmanipulované. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Dňa 16. júla 2026 predseda francúzskeho Národného úradu pre hazardné hry nariadil francúzskym poskytovateľom internetových služieb, aby zablokovali prístup na webovú stránku Polymarketu. Stránka, ktorá priťahuje obzvlášť veľké publikum, propaguje nelegálne hazardné hry a stávky,“ uviedol ANJ na svojej stránke.
Agentúra Reuters uvádza, že úrady na kontrolu hazardu po celom svete sa čoraz viac snažia sprísniť dohľad nad predikčnými trhmi, aké ponúkajú napríklad platformy Polymarket alebo Kalshi.
Obe stránky fungujú na báze nakupovania a predávania binárnych kontraktov typu „áno“ alebo „nie“ na výsledok prakticky akejkoľvek udalosti, od vojenských operácií až po klasické futbalové zápasy alebo voľby.