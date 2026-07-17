Máte účet v tejto banke? Kompetentní avizujú plánovanú odstávku: Niekoľko hodín nepôjdu platby ani aplikácia!

BRATISLAVA – Klientov jednej zo známych bánk na Slovensku čakajú počas víkendu výrazné obmedzenia. Vedenie oznámilo plánovanú odstávku svojich systémov, ktorá potrvá viac ako šesť hodín. Počas nej nebude možné využívať viaceré dôležité služby vrátane internet bankingu, mobilnej aplikácie či online platieb kartou.
Ide o klientov banky mBank. Tá oznámila, že konkrétne v nedeľu 19. júla 2026 bude vykonávať rozsiahlu technickú údržbu svojich systémov. Odstávka sa začne o 2:30 a potrvá do 9:00 hodiny toho istého dňa. Dôvodom je plánovaná údržba bankových systémov.
Banka bližšie nešpecifikovala, aké zmeny bude počas údržby realizovať.
Najväčšie komplikácie môžu pocítiť klienti, ktorí plánujú v skorých ranných hodinách nakupovať na internete alebo vybavovať bankové operácie. Počas odstávky totiž nebude fungovať viacero kľúčových služieb.
Čo počas odstávky nebude fungovať?
Klienti mBank sa musia vyzbrojiť dávkou trpezlivosti a pripraviť sa na nedostupnosť týchto služieb:
- platby kartou na internete,
- internet banking,
- mobilná aplikácia mBank,
- odosielanie aj prijímanie platieb,
- systém žiadostí o bankové produkty,
- SMS služby a notifikácie,
- telefonická zákaznícka linka mLinka.
To znamená, že počas výpadku nebude možné zadávať bankové prevody ani prijímať prichádzajúce platby. Rovnako nebude fungovať prihlasovanie do internet bankingu či mobilnej aplikácie, cez ktoré si klienti bežne kontrolujú zostatok na účte alebo spravujú svoje platobné karty.
V obchodoch by ste s kartou v ruke problém mať nemali
Dobrou správou je, že banka medzi obmedzeniami nespomína platby kartou v kamenných predajniach ani výbery hotovosti z bankomatov. Výpadok sa podľa oznámenia týka výlučne internetových platieb kartou. Odstávka zasiahne aj zákaznícku podporu. Hoci je telefonická mLinka počas víkendov štandardne dostupná od 8:00 hodiny, v nedeľu bude kvôli údržbe mimo prevádzky až do jej ukončenia o 9:00 hodiny.
Banka preto odporúča všetkým klientom, aby si dôležité prevody, internetové nákupy či ďalšie operácie vybavili ešte pred začiatkom odstávky alebo ich odložili až na čas po obnovení služieb. Ak by sa po skončení údržby objavili problémy s prihlásením do internet bankingu, mBank odporúča obnoviť stránku pomocou klávesovej skratky Ctrl + F5, prípadne Ctrl + Shift + R.