Slovenská speváčka mesiac od pôrodu bez servítky: TOTO muži nikdy nepochopíte!

BRATISLAVA - Len mesiac po narodení druhého dieťaťa otvorila speváčka Aless Capparelli citlivú tému, s ktorou sa stotožní nejedna mama. Dvojnásobná mama úprimne prehovorila o materstve, návrate žien do práce aj o tom, prečo sú podľa nej muži v jednej veci jednoducho bez šance.
Slovenská speváčka Aless Capparelli prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Spolu so svojím partnerom, futbalistom Ľubomírom Šatkom, vychovávajú synčeka Leona a do ich rodiny v júni pribudla dcérka Soffia Anna. Po príchode druhého bábätka si užíva chvíle s rodinou, no zároveň otvorila aj témy, ktoré rieši množstvo čerstvých mamičiek. Len mesiac po pôrode zavítala do podcastu Mamacitas, kde úprimne prehovorila o materstve, rozdieloch medzi prežívaním rodičovstva u žien a mužov či o náročnom návrate matiek späť do pracovného života.
Aless v rozhovore priznala, že sa sama nepovažuje za feministku. „Ja som inak akože niečo ako antifeminista, ja nie som feminista, ja som za fér pre obe strany,“ povedala s tým, že jej nejde o boj medzi mužmi a ženami, ale o pochopenie a rovnováhu. Podľa speváčky však existuje jedna vec, ktorú muži nikdy nebudú vedieť úplne precítiť. Ide o samotné tehotenstvo, pôrod a prvé chvíle po narodení dieťaťa, ktoré podľa nej vytvárajú medzi matkou a dieťaťom jedinečné puto. „Podľa mňa muži nedokážu, aj keby chceli, oni niektorí naozaj chcú pochopiť, aké to je pre tú matku. Ale to sa nedá. Tým, že oni to neodrodia a oni to nevedia precítiť od toho prvotného okamihu,“ uviedla v podcaste.
Práve táto skúsenosť podľa nej ovplyvňuje aj to, ako spoločnosť pristupuje k ženám po materskej dovolenke a k ich návratu do práce. „Potom je ťažké, aby títo istí ľudia dokázali nejako citlivo tú matku zaradiť späť do toho kolektívu pracovného,“ dodala. Jej slová vyvolali diskusiu o tom, aké náročné je pre ženy skĺbiť materstvo, kariéru a vlastnú identitu po narodení dieťaťa. Aless pritom krátko po pôrode ukázala, že okrem radosti z nového člena rodiny otvorene hovorí aj o témach, ktoré mnohé mamy poznajú veľmi dobre.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%