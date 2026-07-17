Smutná správa pre fanúšikov Sám doma: Zomrela obľúbená herečka z filmu!

DUBLIN - Írska oscarová herečka Brenda Frickerová, známa najmä úlohami vo filmoch Moja ľavá noha a Sám doma 2, zomrela vo veku 81 rokov. Oznámil to v piatok jej agent Phil Belfield, píše TASR na základe správy televízie BBC.
Frickerová získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v roku 1990 za stvárnenie matky Christyho Browna (Daniel Day-Lewis) vo filme Moja ľavá noha. V roku 2010 stvárnila úlohu ženy s holubmi v newyorskom Central Parku v pokračovaní filmu Sám doma.
„Bolo mi cťou ju poznať, milovať a pracovať s ňou a vždy bude mať miesto v mojom srdci a v srdci mnohých filmových a televíznych fanúšikov na celom svete,“ uviedol Belfield s tým, že herečka zomrela po dlhšom období zlého zdravotného stavu.
Frickerová sa narodila v írskom Dubline a svoju hereckú kariéru odštartovala úlohami v televízii a v divadle. Do histórie sa zapísala v roku 1990, keď sa stala prvou írskou herečkou, ktorá získala Oscara. Porazila vtedy viaceré hollywoodske hviezdy vrátane Julie Robertsovej či Angelicy Hustonovej.