Soňa Müllerová sa oblieka ako BOHYŇA: Ani dcéra Ema si na TOTO NETRÚFNE!

Módna šou Marcela Holubca (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa a Ema Müllerové patrili k mnohým, ktorí si nenechali ujsť módnu šou fenomenálneho návrhára Marcela Holubca. Obidve si fičia na móde a Ema má na výber oblečenia jasný kľúč. „Aby som sa dobre cítila. Aby to bolo komfortné, aby sa mi to hodilo. Nesnažím sa za každú cenu nasledovať trendy, ktoré sa vôbec nehodia mojej postave, takže si nachádzam ten svoj komfort v módnom svete,“ prezrádza Ema.

A kým pre Emu je v móde najdôležitejšie pohodlie a osobný štýl, Soňa to berie z celkom opačného konca. „Ja na rozdiel od nej až tak veľmi komfort neuprednostňujem. V prvom rade je pre mňa vizuál, až potom riešim komfort. Ja znesiem niečo aj diskomfortné, ak to dobre vyzerá,“ priznala známa moderátorka, ktorá je často v centre pozornosti.

Dcéra s mamou sú však jedna pre druhú okrem iného aj módnymi kritikmi. „Navzájom sa hodnotíme a hovoríme si. Mňa sa to vždy dotkne, neviem prečo, doteraz som sa neodosobnila od toho, alebo doteraz som si nezvykla, že to myslí v tom najlepšom. Takže áno, hodnotíme sa,“ povedala so smiechom Ema. Kritiku by však naopak prijala Soňa, ktorá je dlhé roky považovaná za módnu ikonu. O to prekvapivejšie boli jej slová. „Ja by som zase bola rada, keby ma ohodnotila, ale niekedy som jej fuk, nevníma ma a nepovie mi nič, a vtedy tak spozorniem, že prečo sa k tomu nevyjadrí. Ale vždy som rada, keď mi povie svoj názor, lebo ona ma vidí inak, ako ja samu seba,“ dodala.

Napriek pracovnej zaneprázdnenosti si nájdu čas na spoločné stretnutia a Soňa pravidelne za dcérou lieta aj do Paríža, ktorý sa stal pre Emu druhým domovom. Jedna takáto návšteva sa udiala aj prednedávnom a podľa slov obidvoch dám stála za to. Dokonca toho veľa odhalila! Toto ste o známej moderátorke zaručene netušili!

