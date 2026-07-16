Prestrelil to? Fero Joke reaguje na trestné oznámenie Zora Kollára: Ty si to len nepochopil...

BRATISLAVA - Okolo Fera Jokea je opäť poriadne rušno. Komik a influencer čelí trestnému oznámeniu, ktoré naňho podal Zoroslav Kollár. Dôvodom je satirické video, ktoré malo podľa Kollára zosmiešňovať dôchodcov. Fero Joke však tvrdí, že jeho odkaz bol úplne iný a kritici podľa neho len nepochopili pointu.
Spor sa týka videa, v ktorom Fero Joke reagoval na aktuálne spoločenské a politické dianie na Slovensku. Práve časť, v ktorej sa dotkol témy dôchodcov, vyvolala kritiku. Zoroslav Kollár tvrdí, že komik prekročil hranicu humoru, Fero Joke však takýto pohľad odmieta. Komik hovorí, že cieľom jeho videa nebolo zosmiešňovanie seniorov, ale poukázanie na spôsob, akým podľa neho politici pracujú so strachom a emóciami starších ľudí.
„Vnímam to ako kalkul zo strany Zoroslava Kollára. Nechcem hovoriť za neho, ale podľa mňa mu nezáleží až tak na dôchodcoch. Skôr mu záleží na tom, že má nie úplne priaznivé čísla, čo sa týka preferencií, takže si potrebuje nejak zvyšovať politické body,“ povedal pre Topky.sk Fero Joke. Podľa neho samotné trestné oznámenie nemá opodstatnenie a vníma ho skôr ako spôsob, ako na seba upozorniť. „Toto je len čisto divadlo z jeho strany,“ uviedol.
Fero Joke zároveň odmieta, že by sa počas svojej tvorby stretol s tým, že by jeho humor urážal samotných dôchodcov. Tvrdí, že reakcie staršej generácie sú podľa neho často práve opačné. „Nikdy sa mi to nestalo. Skôr zažívam také reakcie, že ma povzbudzujú dôchodcovia v tom, čo robím,“ povedal.
Komik dodal, že gro jeho sledovateľ sú podľa štatistík ľudia vo vyššom veku. Myslí si, že ich oslovuje aj tým, že vo svojom humore používa staršie výrazy či odkazy na minulosť. „Možno im pripomínam tým, že používam archaizmy a rôzne ľudové veci, obdobie, keď boli mladší. Nikdy mi nenastavili zrkadlo opačne, že by som im nejakým spôsobom ublížil,“ vysvetlil.