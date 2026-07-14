Útek do Belgicka mu nepomohol! Slováka podozrivého z lúpeže zlatníctva zadržali

KOŠICE - V belgickom meste Oudenaarde v pondelok (13. 7.) vypátrali a zadržali 44-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže, ku ktorému malo dôjsť v decembri 2025 v košickej predajni zlatníctva. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Podľa doterajších zistení mal pod hrozbou bezprostredného použitia strelnej zbrane namieriť zbraň na predavačky a prinútiť ich vydať rôzne dámske a pánske šperky z drahých kovov,“ uviedol hovorca s tým, že spôsobená škoda presiahla sumu 40.000 eur.
Po lúpeži sa podľa polície podozrivý dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu, ukrýval sa, opakovane menil miesta svojho pobytu a snažil sa znemožniť svoju lokalizáciu. Policajtom však pomohla medzinárodná spolupráca s belgickými cieľovými pátračmi združenými v Európskej sieti jednotiek cieľového pátrania ENFAST. Samotné zadržanie vykonali príslušníci jednotky FAST Belgicko v meste Oudenaarde.
„Koordinovaný postup partnerských bezpečnostných zložiek významne prispel k tomu, aby sa osoba podozrivá zo závažnej násilnej trestnej činnosti postavila pred orgány činné v trestnom konaní,“ dodal Hájek a doplnil, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k odovzdaniu zadržaného na územie SR v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi.