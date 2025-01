Kvetka Horváthová o vytúženej dovolenke v Juhoslávii: Keby vedeli, čo ich čaká, ani tam nepáchnu!

Premiéra seriálu Sľub. Na snímke Kvetka Horváthová (Zdroj: Ján Zemiar)

Príbeh nového markizáckeho seriál Sľub je zasadený do obdobia 80. rokov a divákom priblíži nielen atmosféru minulého režimu, ale aj každodenný život v socialistickom Československu. Moderátorka Kveta Horváthová bola na jeho verejnom uvedení oblečená do retro outfitu, ktorý bol doťuknutý do dokonalosti aj parochňou. Ako sama priznala, úplne zmiatla všetkých naokolo. „Dnes som privítala, že môžem byť iná. Netušila som, že až natoľko, že ma naozaj nebudú spoznávať ani známi... Moji kamaráti kolegovia absolútne netušili, kto som,“ prezradila Kvetka. Nasledovali však aj vtipné momenty. „Dokonca ľudia, ktorí sem prišli, sa ma pýtali, kde sú tu šatne, kde sú tu vécka. Bolo to celkom vtipné,“ dodala s úsmevom.

Kvetka si obdobie 80. rokov pamätá z detstva. V tých časoch navštevovala základnú školu a politicko-spoločenskú situáciu v tom veku ešte nevnímala. Dodnes sa však rada vracia k starým seriálom z tejto doby a možno dodatočne si pri nich uvedomuje negatívne stránky ten doby. Jednu z nich však pociťovala už ako dieťa. „Že človek musel čakať, keď chcel vycestovať hoci len do Juhoslávie.“ Kvetke s rodičmi sa však po dlhom čakaní predsa len podarilo za morom vycestovať, no na tento zážitok nikdy nezabudne! Dôvod pochopíte vo videu! A dozviete sa v ňom aj to, čo z toho obdobia - ak by mala tú možnosť - rada vrátila späť. A nezabudnite sledovať aj seriál Sľub každý parcovný deň o 17.55 na Markíze.

