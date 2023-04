Nevesta zo šou Svadba na prvý pohľad išla pod nôž: Nahé FOTO tesne pred zákrokom!

BRATISLAVA - Už to budú pomaly dva roky, čo sa Tereza Benda Hudecová (28) zviditeľnila v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. S fitness trénerom, s ktorým sa počas účinkovania v šou zoznámila, tvorí pár dodnes. No a vyzerá to tak, že aj keď na svojej postave zamakala, stále vo svojom vnútri nebola s niečím spokojná. Po dlhom premýšľaní sa rozhodla, že pôjde pod nôž. Markizácka nevesta sa na sociálnej sieti pochválila nahou fotkou tesne pred zákrokom. Aha!

Tereza Benda Hudecová sa pred dvomi rokmi prihlásila do markizáckej šou Svadba na prvý pohľad s malou dušičkou, že konečne nájde toho pravého. Aj keď jej tím odborníkov vybral úplne iného muža, do hry vstúpil ďalší. Presnejšie išlo o jej fitness trénera Milana, u ktorého chcela zamakať na svojej postavičke do svadobných šiat.

Svadba na prvý pohľad - Tereza a Milan





Ďalšie fotky

Ten sa však do nej zaľúbil a prihlásil sa do šou, bojovať o jej srdce tiež. Svojím krokom poriadne zamiešal karty, ale nakoniec k tomu televízia Markíza pristúpila a pred oltárom nakoniec stál on. Ich lásku po šou spečatili aj oficiálne, no a dodnes tvoria šťastný párik.

Aj keď Tereza začala poctivo športovať a postavu jej teraz môže závidieť nejedna žena, ona sama bola s jednou časťou svojho tela výrazne nespokojná. Po dlhom premýšlaní sa rozhodla učiniť rázny krok a podstúpiť plastickú operáciu pŕs. „Už teraz viem, že to bolo skvelé rozhodnutie. Nešla som na prsia z rozmaru. Moje prsia neboli škaredé, ale podvedome som si ich vždy zakrývala,“ prezradila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram T.B.

„Podpísala sa na nich moja vyššia váha v minulosti. Boli povisnutejšie, strie, asimetria, prebytočná koža. Od určitej doby som o zákroku začala uvažovať, no prišlo klasické “po deťoch”. Veľa žien váha kvôli tejto otázke,“ pokračovala. Sama však priznala, že sa v úlohe mamičky ešte najblizší čas nevidí a chce sa cítiť vo svojom tele príťažlivo.

„Viem, že pri deťoch je to posledná vec, ktorú žena rieši, ale ja som sa rozhodla. Rozhodla, že do tej doby chcem cítiť zdravé sebavedomie, chcem si obliecť tie krásne plavky v ktorých budem hrdá na svoj dekolt, chcem sa neskrývať a tešiť môjho muža, chcem si ich užiť ako mladá šťava...“ dodala s vtipom. No a Tereza sa nakoniec pochválila na sociálnej sieti aj nahou fotkou tesne pred zákrokom. Tieto prsia sú už minulosťou!