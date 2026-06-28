Spoznávate dievčatko na FOTO? Pred kamerou stála už ako dieťa, no skutočná sláva prišla až neskôr

BRATISLAVA - Z tohto usmievavého dievčatka vyrástla jedna z najznámejších a najobľúbenejších slovenských herečiek. Pred kamerou sa objavila už v detstve a počas svojej kariéry stvárnila desiatky nezabudnuteľných postáv v televízii, filme aj divadle. Dnes je známa nielen svojím talentom a charizmou, ale aj pozitívnym prístupom k životu.
Z tohto dievčatka vyrástla žena, ktorú dnes poznajú celé generácie slovenských divákov. Už v mladom veku sa dostala pred kameru a čoskoro bolo jasné, že má talent, ktorý ju predurčuje na úspešnú hereckú kariéru. Hoci sa k herectvu dostala takmer náhodou, napokon sa stalo jej životnou cestou.
Po štúdiu herectva sa naplno venovala divadlu, filmu aj televízii. Počas rokov stvárnila množstvo postáv a diváci si ju obľúbili najmä v populárnych televíznych seriáloch, ako napríklad Panelá, Ordinácia v ružovej záhrade či Búrlivé vín, kde si získala veľkú popularitu. Jej prejav je prirodzený, autentický a dokáže zahrať komediálne aj dramatické úlohy. Okrem seriálov účinkovala aj v divadelných predstaveniach, televíznych projektoch a venuje sa aj dabingu či moderovaniu. Postupne sa stala stabilnou súčasťou slovenského šoubiznisu a patrí medzi výrazné herecké osobnosti svojej generácie.
V súkromí je známa svojou energiou, optimizmom a aktívnym životným štýlom. Rada športuje, cestuje a inšpiruje ľudí k pozitívnemu prístupu k životu. V posledných rokoch je aktívna aj na sociálnych sieťach, kde zdieľa momenty zo svojho života a práce. Napriek dlhoročnej kariére zostáva prirodzená a ľudská, vďaka čomu si udržuje priazeň divákov už celé desaťročia.