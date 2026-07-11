Nočná dráma v Berlíne! Útočník s obrovským nožom vtrhol do supermarketu: Hodiny zadržiaval rukojemníčku

BERLÍN - Nemecká polícia v sobotu ráno po niekoľkohodinovej operácii oslobodila ženu, ktorú muž držal ako rukojemníčku v supermarkete na juhu Berlína. Páchateľa zadržala, informuje o tom agentúra DPA.
K incidentu došlo v piatok krátko po 22.00 h v supermarkete siete Rewe na juhu nemeckej metropoly. Muž tam zajal ženu a vyhrážal sa jej. Polícia následne spustila rozsiahlu operáciu a uzavrela okolie predajne. Podľa jej hovorcu páchateľ predkladal rôzne požiadavky, ich obsah ani motív činu však úrady nezverejnili.
Podľa výpovede 22-ročného brigádnika sa incident odohral pri zatváraní obchodu. Keď sa snažil upratovať supermarket, muž vytiahol „veľmi veľký“ nôž. Zamestnanec spolu s kolegom z predajne ušiel a privolal políciu. Rukojemníčkou bola podľa jeho slov zamestnankyňa obchodu, ktorá sa „jednoducho ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“.