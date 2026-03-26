Dcéra Dary Rolins je už dospelá: Oslávila 18. narodeniny... Z tejto retro FOTO odpadnete!

PRAHA - Dcéra Dary Rolins a Matěja Homolu oslávila plnoletosť. Lole venovali rodičia krásne vyznania a speváčka zverejnila aj jednu retro spomienku, z ktorej odpadnete!
Z dcéry Dary Rolins a Matěja Homolu vyrástla krásna a sebavedomá mladá žena. Lola oslávila svoje 18. narodeniny v kruhu v príjemnom prostredí reštaurácie. Tento výnimočný deň bol nielen symbolickým prechodom do dospelosti, ale aj momentom plným emócií, spomienok a hrdosti zo strany jej rodičov. Obaja jej venovali na sociálnych sieťach dojímavé vyznania, v ktorých sa obzreli za uplynulými rokmi a vyjadrili svoju lásku aj podporu do budúcnosti.
„Dcéra Laura je oddnes plnoletá. Kto ju pozná osobne, ten vie, že je to bytosť vyžarujúca pozitívne vibrácie, proste sa nám s @dararolins_vermi taká narodila. Bolo mi veľkou cťou byť tých 18 rokov pri tom!!! A samozrejme som naďalej k dispozícii,” napísal hrdo Laurin otec. K jeho slovám sa pridala aj Dara, ktorá svojím dlhším a veľmi osobným vyznaním chytila za srdce mnohých fanúšikov. K slovám pridala aj nostalgickú retro spomienku.
„Neviem KEDY sa to stalo, ale je dospelá. Tak veľmi, ako sa Lola na tento deň tešila, som sa ja tohto dňa bála. Celú dobu ma utešovalo, že je v nedohľadne. A ja stále nechápem, ako rýchlo ten čas utiekol. Oficiálne dospelá, zodpovedná za seba, svoje kroky, rozhodnutia. Viem, že sme urobili maximum pre to, aby sme ju na jej cestu životom dobre vyzbrojili. Má tú najlepšiu rodinu a kamarátov na život a na smrť. A preto už len prianie, vyslané tvojim smerom Loli, buď stále rovnako statočná, maj vždy srdce na dlani, cit na to, odkiaľ fúka vietor, neprestávaj veriť v happy endy a nenechaj si z tváre nikdy zobrať ten svoj krásny úsmev,” vyznala sa speváčka.
Plnoletosť však pre Lolu neznamená len oslavy, ale aj nové výzvy a veľké životné kroky. Chystá vyletieť z rodného hniezda a postaviť sa na vlastné nohy. V septembri plánuje odísť do Londýna, kde sa chce naplno venovať trojročnému štúdiu.
