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Katarína Jakeš pred dovolenkou v extrémnom strese: Najdôležitejšia vec v kufri nie je oblečenie

Otvorenie leta s Oriflame, Katka Jakeš Zobraziť galériu (15)
Otvorenie leta s Oriflame, Katka Jakeš (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Katka Jakeš patrí k ženám, ktoré sa v živote rozhodne nenudia. Popri starostlivosti o rodinu neustále rieši pracovné projekty a inak tomu nie je ani počas letných dní. Ako teda vyzerá leto známej blondínky?

Pre mnohých ľudí je leto časom pohody, no pre úspešnú Katarínu Jakeš sa prvé teplé dni niesli v znamení extrémneho stresu. „Asi ako každý normálny pracujúci človek budem odchádzať na dovolenku tak, že sa musím predtým úplne pracovne odpáliť. Takže momentálne je to náročné, ale pri tom slniečku sa lepšie pracuje,“ prezradila pre Topky.sk s úsmevom sympatická plavovláska, ktorá sa s rodinou rozhodla dovolenkovať v slnečnom Grécku.

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Deti sú na presuny dokonale zvyknuté, keďže zopár zimných mesiacov pravidelne trávia v Thajsku! „Deti sú rady za každý čas, kedy sú s nami naplno... Oni sú veľkí výletníci, cestovatelia od malička, takže veľmi sa teším, že pôjdeme na ďalšie dobrodružstvo,“ teší sa Katka z rodinnej pohody.

Pri balení kufrov si mnohé ženy berú polovicu šatníka, no známa tanečnica má v prioritách absolútne jasno. Existuje jedna vec, bez ktorej by hranice Slovenska rozhodne neprekročila, a móda to prekvapivo nie je. „Keďže je veľmi silné slnko, tak čo si nikto nemôže zabudnúť, je SPF. Samozrejme, karty, a všetko ostatné sa dá kúpiť,“ hovorí o svojom prísnom dovolenkovom pravidle.

A práve téma letnej ochrany a krásnej pokožky je v týchto horúcich dňoch kľúčová pre každého. Jana Hrušovská z Oriflame Slovensko nám prezradila, aké skvelé letné vychytávky majú pripravené a aké tajné triky by sme mali v lete dodržiavať. Dokonca zostavila exkluzívne letné desatoro, ktoré by mala v záujme vlastnej krásy a zdravia dodržať každá žena!

Katarína Jakeš pred dovolenkou v extrémnom strese: Najdôležitejšia vec v kufri nie je oblečenie (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Katarína ŠtumpfováDovolenkaSPFKatarína JakešOriflameJana Hrušovská
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