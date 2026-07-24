Katarína Jakeš pred dovolenkou v extrémnom strese: Najdôležitejšia vec v kufri nie je oblečenie

BRATISLAVA - Katka Jakeš patrí k ženám, ktoré sa v živote rozhodne nenudia. Popri starostlivosti o rodinu neustále rieši pracovné projekty a inak tomu nie je ani počas letných dní. Ako teda vyzerá leto známej blondínky?
Pre mnohých ľudí je leto časom pohody, no pre úspešnú Katarínu Jakeš sa prvé teplé dni niesli v znamení extrémneho stresu. „Asi ako každý normálny pracujúci človek budem odchádzať na dovolenku tak, že sa musím predtým úplne pracovne odpáliť. Takže momentálne je to náročné, ale pri tom slniečku sa lepšie pracuje,“ prezradila pre Topky.sk s úsmevom sympatická plavovláska, ktorá sa s rodinou rozhodla dovolenkovať v slnečnom Grécku.
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Pri balení kufrov si mnohé ženy berú polovicu šatníka, no známa tanečnica má v prioritách absolútne jasno. Existuje jedna vec, bez ktorej by hranice Slovenska rozhodne neprekročila, a móda to prekvapivo nie je. „Keďže je veľmi silné slnko, tak čo si nikto nemôže zabudnúť, je SPF. Samozrejme, karty, a všetko ostatné sa dá kúpiť,“ hovorí o svojom prísnom dovolenkovom pravidle.
A práve téma letnej ochrany a krásnej pokožky je v týchto horúcich dňoch kľúčová pre každého. Jana Hrušovská z Oriflame Slovensko nám prezradila, aké skvelé letné vychytávky majú pripravené a aké tajné triky by sme mali v lete dodržiavať. Dokonca zostavila exkluzívne letné desatoro, ktoré by mala v záujme vlastnej krásy a zdravia dodržať každá žena!
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