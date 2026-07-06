Návrat Weiterovej na Slovensko: Toto jej v Amerike najviac chýba!

BRATISLAVA - Hoci už dlhé roky žije v Amerike, Slovensko zostáva pre Nikolu Weiterovú miestom, kde sa cíti skutočne doma. Počas letnej návštevy rodnej krajiny si naplno vychutnáva chvíle s rodinou. Úprimne priznala, že práve tu je o niečo šťastnejšia.
Nikola Weiterová žije už dlhé roky v Spojených štátoch amerických, kde si vybudovala nový domov. Napriek tomu na Slovensko nikdy nezanevrela a vždy, keď jej to okolnosti dovolia, vracia sa sem aspoň na niekoľko dní v rámci dovolenky. Ani toto leto nebolo výnimkou. Rodnú krajinu prišla navštíviť spolu so svojou malou dcérkou, aby strávila čas s rodinou, priateľmi a načerpala energiu na miestach, ktoré jej zostali blízke.
Nikola sa netají tým, že hoci si na život v Las Vegas zvykla, Slovensko má v jej srdci nenahraditeľné miesto. Najviac jej chýba pokoj, krásna príroda, čistý vzduch a chvíle strávené s najbližšími. Práve tie si počas svojej návštevy vychutnáva naplno. „Vždy, keď som na Slovensku, som o kúsok šťastnejšia. Akoby sa mi vyplnilo to prázdne miesto v srdci, ktoré cítim, keď som vo Vegas. Naplno si užívam našu prírodu a vzduch. Konečne môžem kočíkovať malú a chodiť na dlhé prechádzky,” priznala úprimne.
Zdá sa, že pobyt na Slovensku prospieva nielen Nikole, ale aj jej dcérke. Čerstvý vzduch a pokojné prostredie urobili svoje a malá prekvapila dokonca aj svoju mamu. „U babky sa dobre spí. Hlavne po dlhej prechádzke na čerstvom vzduchu. Malá mi v živote nespala poobede tri hodiny a dnes zaťala tak, že keby som ju nebola zobudila, tak spí doteraz,” zasmiala sa Nikola.
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