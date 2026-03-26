Šokujúci krok Weiterovej po pôrode: Uff, na toto by máloktorá mala žalúdok!

LAS VEGAS - Minulý týždeň sa dcéra speváka Otta Weitera (70), Nikola (34), podelila o krásne tajomstvo. Posledných 9 mesiacov nosila pod srdcom v úplnej tichosti dieťa. Novinkou sa podelila až keď ho priviedla na svet. A postupne odhaľuje detaily zo svojho tehotenstva a pôrodu. Priznala napríklad, že zjedla placentu!
Bývalá fitnesska a tanečnica Nikola Weiterová roky žije za veľkou mlákou, kde si vybudovala vlastný život. Vyštudovala tam školu, našla si priateľa... No a najnovšie tam založila aj rodinu. Krásnou novinkou sa pochválila minulý týždeň na sociálnej sieti Instagram. Celých 9 mesiacov tehotenstva sa jej podarilo utajiť a s verejnosťou sa podelila až o informáciu, že je už mamou.
No a postupne odhaľuje detaily svojho tehotenstva a pôrodu. Podelila sa napríklad o informáciu, že rodila dlhých 24 hodín a dcérku nepriviedla na svet v nemocnici. „Žiadna nemocnica. Žiaden doktor. Žiadne lieky. Žiadny zhon. Žiadne zbytočné zásahy. Len pokoj. Len dôvera. Len odovzdanie sa prirodzenému rytmu, na ktorý bolo moje telo stvorené,“ uviedla Nikol.
No a najnovšie odhalila, že skonzumovala svoju surovú placentu. „Áno... čítaš správne. Od úplného momentu, keď som porodila, som sa rozhodla uctiť svoje telo tým najprirodzenejším spôsobom. Tú istú noc môj partner pripravil moju placentu a každý ďalší deň mi z nej pridával raw kúsok do smoothies s mliekom a bobuľovým ovocím, až kým sa celá nespotrebovala. Trvalo to približne 9 dní,“ šokovala Weiterová.
A mala vraj na to veľa dobrých dôvodov. „V naturálnom a holistickom svete je placenta považovaná za silný zdroj živín a hormónov, ktoré podporovali tvoje bábätko 9 mesiacov. Placenta obsahuje napríklad železo, vitamíny skupiny B a hormóny ako ocytocín a prolaktín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri regenerácii a podpore po pôrode. Pomáha doplniť železo a živity stratené pri pôrode,“ zhrnula pozitívne stránky konzumácie placenty.
Tá navyše vyživuje telo v období po pôrode a môže pomôcť s podporou hormonálnej rovnováhy, zvýšením energie, podporou tvorby mllieka, emocionálnou stabilitou po pôrode či rýchlejšou celkovou regeneráciou. A ďalej opísala, v akých rôznych formách sa dá skonzumovať. Ona si zvolila v surovom stave, čo je najprirodzenejšia forma.
„A teraz niečo na zamyslenie: takmer každý cicavec na tejto planéte zje svoju placentu hneď po pôrode. Je to inštinktívne. Je to prirodzené. Je to súčasť cyklu života. Nie sme iní, len sme sa od týchto tradícií odpojili,“ uviedla vyštudovaná veterinárka. „Pre mňa to bolo o dôvere v moje telo, príprave na obdobie po pôrode a výbere cesty, ktorá bola pre mňa v súlade a posilňujúca. A úprimne? Cítim sa úžasne,“ dodala.