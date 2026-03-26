Šokujúci krok Weiterovej po pôrode: Uff, na toto by máloktorá mala žalúdok!

LAS VEGAS - Minulý týždeň sa dcéra speváka Otta Weitera (70), Nikola (34), podelila o krásne tajomstvo. Posledných 9 mesiacov nosila pod srdcom v úplnej tichosti dieťa. Novinkou sa podelila až keď ho priviedla na svet. A postupne odhaľuje detaily zo svojho tehotenstva a pôrodu. Priznala napríklad, že zjedla placentu!

Radosť v rodine Otta Weitera (70): Narodila sa mu vnučka... Za toto meno by sa jej u nás smiali! Prečítajte si tiež

Radosť v rodine Otta Weitera (70): Narodila sa mu vnučka... Za toto meno by sa jej u nás smiali!

Bývalá fitnesska a tanečnica Nikola Weiterová roky žije za veľkou mlákou, kde si vybudovala vlastný život. Vyštudovala tam školu, našla si priateľa... No a najnovšie tam založila aj rodinu. Krásnou novinkou sa pochválila minulý týždeň na sociálnej sieti Instagram. Celých 9 mesiacov tehotenstva sa jej podarilo utajiť a s verejnosťou sa podelila až o informáciu, že je už mamou. 

Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín! Prečítajte si tiež

Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!

No a postupne odhaľuje detaily svojho tehotenstva a pôrodu. Podelila sa napríklad o informáciu, že rodila dlhých 24 hodín a dcérku nepriviedla na svet v nemocnici. „Žiadna nemocnica. Žiaden doktor. Žiadne lieky. Žiadny zhon. Žiadne zbytočné zásahy. Len pokoj. Len dôvera. Len odovzdanie sa prirodzenému rytmu, na ktorý bolo moje telo stvorené,“ uviedla Nikol. 

No a najnovšie odhalila, že skonzumovala svoju surovú placentu. „Áno... čítaš správne. Od úplného momentu, keď som porodila, som sa rozhodla uctiť svoje telo tým najprirodzenejším spôsobom. Tú istú noc môj partner pripravil moju placentu a každý ďalší deň mi z nej pridával raw kúsok do smoothies s mliekom a bobuľovým ovocím, až kým sa celá nespotrebovala. Trvalo to približne 9 dní,“ šokovala Weiterová. 

A mala vraj na to veľa dobrých dôvodov. „V naturálnom a holistickom svete je placenta považovaná za silný zdroj živín a hormónov, ktoré podporovali tvoje bábätko 9 mesiacov. Placenta obsahuje napríklad železo, vitamíny skupiny B a hormóny ako ocytocín a prolaktín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri regenerácii a podpore po pôrode. Pomáha doplniť železo a živity stratené pri pôrode,“ zhrnula pozitívne stránky konzumácie placenty. 

Tá navyše vyživuje telo v období po pôrode a môže pomôcť s podporou hormonálnej rovnováhy, zvýšením energie, podporou tvorby mllieka, emocionálnou stabilitou po pôrode či rýchlejšou celkovou regeneráciou. A ďalej opísala, v akých rôznych formách sa dá skonzumovať. Ona si zvolila v surovom stave, čo je najprirodzenejšia forma.

„A teraz niečo na zamyslenie: takmer každý cicavec na tejto planéte zje svoju placentu hneď po pôrode. Je to inštinktívne. Je to prirodzené. Je to súčasť cyklu života. Nie sme iní, len sme sa od týchto tradícií odpojili,“ uviedla vyštudovaná veterinárka. „Pre mňa to bolo o dôvere v moje telo, príprave na obdobie po pôrode a výbere cesty, ktorá bola pre mňa v súlade a posilňujúca. A úprimne? Cítim sa úžasne,“ dodala. 

Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Nikola Weiterová s partnerom
Radosť v rodine Otta Weitera (70): Narodila sa mu vnučka... Za toto meno by sa jej u nás smiali!
NOČNÁ MORA Weiterovej: Po
NOČNÁ MORA Weiterovej: Po jej dome sa rozliehal smrad... TOTO nechce zažiť nikto!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Štát po úspechu v
Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch
Študentský protest v Bratislave
Študenti zvonia na poplach: V najväčších mestách Slovenska sa v stredu konajú veľké protesty
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Obrovská rodinná tragédia: Pes
Obrovská rodinná tragédia: Pes dohrýzol na smrť päťdňové bábätko! Desivé svedectvo starej mamy
FOTO V rebríčku medzi najkrajšími
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?
Andrej Babiš
Babišova vláda pod paľbou Senátu: Odmietnutie záruk pre Ukrajinu podľa nich poškodzuje meno Česka
Hrozí nevídaná eskalácia na
Hrozí nevídaná eskalácia na Blízkom východe: Do vojny proti Iránu majú vstúpiť ďalšie dva štáty!
Šokujúci krok Weiterovej po
Šokujúci krok Weiterovej po pôrode: Uff, na toto by máloktorá mala žalúdok!
Jana Hlaváčová
Jana Hlaváčová posledné roky nechcela ŽIŤ ani HOVORIŤ: Bolo to pekné, ale bolo toho DOSŤ!
"Zlých chlapov" jednoducho milujeme
Najsexi väzeň sveta: Policajná fotka mu priniesla modelingovú kariéru, ale... oveľa viac mu vzala!
Gábor Boráros
Borárosa zadržali policajti: Jazdil bez vodičáku!
Zakázaná až do 60.
Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!

Adam Sýkora si môže odbiť debut v NHL: Online prenos zo zápasu Toronto – NY Rangers
Adam Sýkora si môže odbiť debut v NHL: Online prenos zo zápasu Toronto – NY Rangers
Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Bola už zastaralá, a kto mohol, menil ju za novú. Trend kuchynských liniek, aké si pamätáme z detstva, sa opäť vracia
Bola už zastaralá, a kto mohol, menil ju za novú. Trend kuchynských liniek, aké si pamätáme z detstva, sa opäť vracia
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Štát po úspechu v
Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!
V rebríčku medzi najkrajšími
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch
Hrozí nevídaná eskalácia na
Hrozí nevídaná eskalácia na Blízkom východe: Do vojny proti Iránu majú vstúpiť ďalšie dva štáty!

