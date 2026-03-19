Radosť v rodine Otta Weitera (70): Narodila sa mu vnučka... Za toto meno by sa jej u nás smiali!

LAS VEGAS - Spevák Otto Weiter (70) má obrovský dôvod na radosť. Jeho dcéra Nikola (34), ktorá roky žije za veľkou mlákou, z neho totiž urobila čerstvého dedka. Tehotenstvo pred verejnosťou dobre utajila a pochválila sa až informáciou o narodení bábätka. To dostalo zaujímavé meno!
Bývalá fitnesska a tanečnica Nikola Weiterová roky žije za veľkou mlákou, kde si vybudovala vlastný život, s ktorým je nadmieru spokojná. Podarilo sa jej vyštudovať, začala pracovať na veterinárnej klinike, pred dvomi rokmi získala americké občianstvo... No a najnovšie v USA založila aj rodinu. Krásnou novinkou sa pochválil na sociálnej sieti Instagram.
Weiterova dcéra sa v Amerike usadila: FOTO Zbalila NAMAKANÉHO FEŠÁKA... Má aj DIEŤA!
„Čakala som na túto chvíľu, ktorá sa zdala ako celý život - úprimne povedané, takmer 35 rokov. Udržať si ťa ako svoje najvzácnejšie tajomstvo a chrániť ťa bolo najväčšou cestou môjho života,“ napísala k záberu detskej ručičky v rukách rodičov. „S hrdosťou a radosťou vítame našu krásnu dcéru na tomto svete. Už teraz si mojím najväčším úspechom, mojou najhlbšou láskou a mojou najsladšou posadnutosťou,“ uviedla hrdá mamička.
Zaujímavosťou je, že Nikole sa podarilo utajiť celé tehotenstvo a verejnosť sa o malej vnučke speváka Otta Weitera dozvedela až z oznámenia o jej narodení. To odhalilo, že dievčatko sa narodilo 9. marca o 20:43 a dostalo pre Slovákov pomerne netradičné meno. Volá sa totiž ako televízia od našich západných susedov - Nova. Odhliadnuc od toho však ide o krásne meno. Rodičom gratulujeme!
