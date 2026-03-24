Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!

AMERIKA - Nikola Weiterová prekvapila verejnosť otvoreným opisom svojho pôrodu, ktorý sa rozhodla prežiť mimo nemocnice – v pohodlí domova a bez zásahov lekárov. V úprimnej spovedi prezradila nielen to, ako dlho rodila, ale aj to, prečo vníma tento moment ako jednu z najsilnejších skúseností svojho života.
Nikola Weiterová sa už niekoľko dní teší zo svojej dcérky Novy, no až teraz sa rozhodla podeliť o detaily svojho pôrodu, ktorý bol v mnohých ohľadoch výnimočný. Svoje dieťa totiž nepriniesla na svet v nemocnici, ale v domácom prostredí, kde sa rozhodla pre prirodzený a pokojný priebeh bez zásahov. Na otázky svojich sledovateľov odpovedala otvorene a úprimne. Jedna z nich smerovala na dĺžku pôrodu.
„Rodila som 24 hodín! Skoro 30, ak rátam počiatočné kontrakcie. To som bola ešte na hokejovom zápase s kamoškou. Keď som prišla domov tak to začalo naplno. Od nedele 21.00 do pondelka 20.43 keď sa malá narodila. Pôrod má ale niekoľko levelov. Viac o tom budem rozprávať v najbližších postoch. Netreba sa báť, treba sa na to pripraviť," priznala. Weiterová svoj pôrod opísala ako vedomé rozhodnutie pre pokoj a prirodzenosť.
„Žiadna nemocnica. Žiaden doktor. Žiadne lieky. Žiadny zhon. Žiadne zbytočné zásahy. Len pokoj. Len dôvera. Len odovzdanie sa prirodzenému rytmu, na ktorý bolo moje telo stvorené,“ uviedla. Počas celého procesu nebola sama. „Obklopená láskou muža môjho života, podporovaná jemným vedením mojej pôrodnej asistentky a duly, som sa rozhodla naplno vstúpiť do tohto zážitku – fyzicky, emocionálne aj duchovne,“ opísala silné momenty, ktoré prežívala.